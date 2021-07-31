لماذا تتأخر الهواتف الذكية في عام 2021 أو يتم إلغاؤها

لم نرى الكثير من الهواتف الذكية في عام 2021 وخاصةً من الهواتف الرائدة التي كانت تصدر بشكل دائم عامًا بعد عام.

حيث تم إلغاء هاتف Galaxy Note 21 من سامسونج ولا يعرف إن كانت عائلة Galaxy Note قد توقفت عن الصدور تمامًا أم ستصدر في المستقبل.

كما أن هاتف Galaxy S21 FE وهو أحد أكثر الهواتف المتوسطة المتنظرة تم تأجيله بالإضافة إلى هاتف Oneplus 9T.

لذلك ننظر معًا اليوم إلى مجموعة من الأسباب التي ربما تؤثر على صناعة الهواتف الذكية في عام 2021 وما بعده.

وباء كورونا

أثر وباء كورونا على العالم أجمع وليس فقط على صناعة الهواتف الذكية، حيث قامت جميع المصانع بتقليل تواجد القوى العاملة.

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لذلك تجد العمل الذي كان يحتاج أربعة أشخاص لتنفيذه يقوم به شخصان، وهذا يتسبب في بطء وتيرة العمل وتقليل الإنتاج.

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وتحاول الشركات جاهدة التغلب على مشاكل القوى العاملة ومخاطر الوباء عبر توزيع العمل وتطبيق طرق الحماية داخل منشآتها.

كما أثر الوباء كثيرًا على القوة الشرائية العالمية بسبب تقلب الأحوال الإقتصادية وتعطل مصادر الدخل بمختلف أشكالها.

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نقص الشرائح الإلكترونية

تعاني الكثير من الصناعات الإلكترونية مع نقص الشرائح، وقد تسبب في تقليل إنتاج الكثير من السلع الإلكترونية وليس الهواتف فقط.

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وبالرغم من أن شركات الهواتف قادرة على تأمين احتياجاتها من الشرائح، إلا أنها تستخدمها في الهواتف التي صدرت وتحقق مبيعات.

وتعدد الأسباب التي أدت إلى نقص الشرائح بدايةً من تأثر المصانع بوباء كورونا إلى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية.

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وتعتبر مشكلة نقص الشرائح الإلكترونية أكبر مشكلة تواجه الهواتف الذكية في عام 2021، حيث ظهرت تسريبات تتحدث عن الهواتف التي تم الغائها نتيجة نقص الشرائح الإلكترونية.

أسباب متنوعة أخرى

يقول المسربون بأن بعض الهواتف قد تم الغائها لعدم الحاجة إليها أو لأنها لن تقدم تطورًا يستحق الشراء.

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ويضرب المثل بهاتف Galaxy Note 21 الذي يفترض بأن يكون أكبر هاتف من سامسونج بأعلى مواصفات ودعم للقلم الذكي الخاص بسامسونج.

ولكن هاتف S21 Ultra جاء بالحجم العملاق والمواصفات الرائدة نفسها التي كان يفترض أن تأتي في هاتف Note 21.

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كذلك الأمر مع هاتف OnePlus 9t الذي جاء بمعالج أسرع قليلًا دون أي إضافة، لذلك لم ترغب الشركة في إطلاقه.

وعلى الرغم من وجود بعض الأسباب الأخرى، إلا أني أؤمن بأن وباء كورونا والتغييرات التي فرضها على العالم كانت سببًا كافيًا لإلغاء الكثير من المشاريع التقنية.

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