كل ما تريد معرفته عن هاتف آبل القابل للطي

منذ ظهور أول هاتف قابل للطي من شركة سامسونج، أصبحت الشائعات والتسريبات في ازدياد حول توجه منافستها الأبرز شركة آبل لإطلاق هاتف في الفئة نفسها، خاصة أن الهواتف القابلة للطي هي التوجه المستقبلي في عالم الهواتف الذكية.

آبل تمتلك براءة اختراع لهاتف قابل للطي

لدى الشركة عدة براءات اختراع لهواتف قابلة للطي. ويعود تاريخ تسجيل بعضها إلى عام 2016.

وتبين إحدى براءات الاختراع هاتف آيفون يحتوي على شاشة من نوع OLED مرنة تطوى إلى نصفين بشكل أفقي ومفصل معدني. ويظل نصفي الشاشة متاحين عند إغلاق الهاتف.

بينما تصف براءة اختراع أخرى شاشتين متصلتين مغناطيسيًا يمكن استخدامهما معًا.

ويشير هذا إلى أن الشركة تعمل على تطوير جهاز قابل للطي مثل هاتف Galaxy Z Flip من سامسونج.

اقرأ ايضًا: نموذج آيفون القابل للطي اجتاز اختبارات المتانة

بالإضافة إلى ذلك تبين عروض براءة اختراع أخرى بأن الشركة لديها هاتف قابل للطي يحتوي على طبقة شاشة واقية مقاوم للتشقق.

ويحتوي الهاتف القابل للطي على طبقة صلبة من شأنها أن تملأ الشقوق الدقيقة الموجودة لتجعل من الصعب ظهور تشققات أكبر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقدم العديد من براءات الاختراع التي تؤكد أنها تعمل على منتج ولكن ربما لا يتم إصداره.

اقرأ ايضًا: شاومي تتخطى آبل في شحنات الهواتف الذكية

أبرز الميزات المتوقعة في هاتف آبل القابل للطي

يوضح تقرير حديث من المحلل الموثوق مينغ تشي كو أن هاتف آبل القابل للطي يحتوي على شاشة بقياس 8 إنشات.

ويعتبر هذا القياس أكبر من جهاز آيباد ميني اللوحي أو هاتف شركة سامسونج القابل للطي Galaxy Fold الحالي.

وبناءً على براءات اختراع الشركة، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف القابل للطي بشاشة من نوع OLED.

وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن تقدم الشركة شاشات تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في هواتف آيفون 13 هذا العام، فمن المنطقي أن يظهر هذا المعدل عبر الشاشة القابلة للطي أيضًا.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا فمن المحتمل أن تجلب آبل ترقيات مماثلة. بحيث يأتي الهاتف بثلاث كاميرات ودعم مستشعر LIDAR الحديث.

وقد يحتوي الهاتف على Touch ID مع إزالة تقنية Face ID لتعارضها مع الشاشة التي تطوى من المنتصف.

اقرأ ايضًا: آبل قد تصنع هاتفًا كبيرًا منخفض السعر في عام 2022

التكلفة المتوقعة وتاريخ الإصدار

هناك العديد من العوامل المختلفة التي تحدد سعر هاتف آبل القابل للطي القادم. بما في ذلك وقت إصدار الجهاز وحجم الشاشة وأسعار المنافسين في ذلك الوقت.

على سبيل المثال يباع هاتف Galaxy Fold 2 حاليًا بسعر 1780 دولار، أي أقل بمقدار 200 دولار من النموذج الأول.

وتعد الهواتف القابلة للطي نوعًا جديدًا نسبيًا من الهواتف الذكية. لذلك من المحتمل أن يأتي هاتف آبل بسعر مرتفع.

وإذا استمرت سامسونج في خفض أسعار نماذج أجهزتها القابلة للطي القادمة. فقد تقدم آبل هاتفها القابل للطي ضمن معيار السعر نفسه لمزيد من المنافسة.

وبالنسبة لتاريخ الإصدار وبحسب المحلل الموثوق مينغ تشي كو فإن آبل تخطط لإصدار هاتفها القابل للطي في وقت ما من عام 2023.

ومع ذلك فإن هذا الجدول الزمني للإطلاق يعتمد على حل آبل للمشاكل الرئيسية لسلسلة التوريد التي تأثرت بسبب جائحة كورونا.