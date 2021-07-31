تويتر تضيف خيارات مشاركة جديدة للغرف الصوتية

طرحت منصة تويتر بعض التعديلات الجديدة لأداة الغرف الصوتية المباشرة الخاصة بها المسماة Spaces، بما في ذلك مشاركة أسهل للغرف للمساعدة في زيادة الوعي والمشاركة، وأدوات البحث الجديدة للعثور على الغرف الأكثر صلة في أي وقت.

وأضافت المنصة خيارًا جديدًا يسمح للحاضرين ضمن الغرف الصوتية بالتغريد مباشرة من داخلها، مع وضع وسم الغرفة تلقائيًا داخل تغريدتك الجديدة.

وعندما تنقر على زر تغريدة أثناء الوجود ضمن غرفة صوتية، فإن تغريدتك تتضمن كلاً من الوسم ذي الصلة ورابط الغرفة، مما يسهل زيادة البث بسرعة لمتابعيك.

وقد يكون ذلك بمثابة مطالبة ترويجية مفيدة لمضيفي الغرف الصوتية، ويمكنك أن تتوقع الحصول على المزيد من الطلبات لمشاركة تفاصيل الغرفة من أجل جذب المزيد من المستمعين. ويتاح الخيار الآن عبر كل من iOS وأندرويد.

ويعد اكتشاف الغرف الصوتية أمرًا أساسيًا أيضًا لأنه إذا لم يتمكن الأشخاص من العثور على الغرف ذات الصلة بهم، فلن يتمكنوا من الانضمام إليها.

وللمساعدة في معالجة هذا الأمر، أضافت المنصة بعض خيارات البحث الجديدة ضمن علامة التبويب Spaces. التي يتم اختبارها حاليًا مع بعض المستخدمين.

ويمكن للأشخاص الذين لديهم علامة التبويب Spaces الآن من استخدام خيارات البحث الجديدة للعثور على الغرف الصوتية ذات الصلة.

وبالرغم من أن هذا الخيار يساعد. ولكن المفتاح الحقيقي لزيادة وصول الغرف الصوتية يكون في الاكتشاف وإبراز الغرف ذات الصلة لكل مستخدم بناءً على اهتماماته.

ولم تكن خوارزميات توصية المنصة مفيدة تقليديًا في مساعدة المستخدمين في العثور على الموضوعات والتغريدات الأكثر صلة.

ولكن من المأمول أن تتمكن من تحسين ذلك لزيادة استخدام الغرف الصوتية إلى أقصى حد. بينما توفر خيارات البحث اليدوي أيضًا توجيهًا إضافيًا.

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تويتر تعزز التركيز على الغرف الصوتية

يعتبر هذا الأمر مفيد لأولئك الذين يمكنهم الوصول إلى علامة التبويب Spaces، التي هي حاليًا في مرحلة تجريبية محدودة.

ولكن من المحتمل أن يتغير هذا الأسبوع المقبل، عندما توقف المنصة Fleets، مع إبراز الغرف الصوتية على طول الجزء العلوي من شريط الخلاصة بدلاً من ذلك.

ومن المتوقع أن تصدر المنصة علامة تبويب Spaces الجديدة للجميع نتيجة لهذا التغيير.

وأضافت تويتر أيضًا بعض خيارات إدارة الضيوف الجديدة داخل Spaces، مع وجود شريط تحكم للمشاركين أعلى صفحة إدارة الضيف، بحيث يمكن الوصول إليه دائمًا.

كما حسنت المنصة التصميم، مما يسهل على المضيفين رؤية من في الغرفة في أي وقت. وبالرغم من أن هذه التحسينات صغيرة. ولكن كل منها يخدم غرضًا مهمًا في الصورة الأوسع.

ومع تركيز المنصة بشكل أكبر على Spaces، فمن المهم أن تزيد من جميع الفرص من أجل تعزيز المشاركة والاهتمام.

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