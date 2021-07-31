تنزيل إصدار ويندوز 11 مع تجنب البرامج الضارة

أعلنت شركة مايكروسوفت في نهاية شهر يونيو الماضي رسميًا عن نظام التشغيل ويندوز 11 الذي يعتبر أكبر تحديث لنظام ويندوز منذ ست سنوات بسبب تضمنه لعدد كبير من الميزات وإعادة تصميم الواجهة بالكامل.

وقد أعلنت الشركة رسميًا أن ويندوز 11 يكون متاحًا لجميع المستخدمين في نهاية عام 2021. ومع ذلك فقد أطلقت الشركة سابقًا نسخة المطورين الموجه للمستخدمين المحترفين.

كما طرحت الإصدار التجريبي الأول من ويندوز 11، الذي يعد أقل تقلبًا. وقد بدأ الكثير من الأشخاص بتثبيت الإصدار التجريبي لتجربة النظام الجديد.

وبالرغم من أن مايكروسوفت قد جعلت عملية تنزيل ويندوز 11 وتثبيته من موقعها الرسمي عبر الويب واضحة إلى حد ما. ولكن العديد من المستخدمين يزورون مصادر أخرى لتنزيل النظام. التي غالبًا ما تحتوي برمجيات ضارة.

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برامج تنزيل نظام ويندوز الضارة

تعتبر الطريقة الأكثر وضوحًا لخداع المستخدمين من أجل تنزيل إصدار ويندوز 11 الجديد هي تصميم ملفات تنزيل تحتوي على برامج ضارة.

وأحد الأمثلة على ذلك يتضمن ملفًا قابلاً للتنفيذ يسمى 86307_windows 11 build21996.1×64+activator.exe. يصل حجمه إلى 1.75 جيجابايت.

ويبدو اسم الملف مقبولًا. ولكن يتكون الجزء الأكبر من حجم الملف من ملف DLL واحد يحتوي على الكثير من المعلومات غير المفيدة.

ويؤدي فتح الملف القابل للتنفيذ إلى بدء برنامج التثبيت. الذي يبدو وكأنه معالج تثبيت ويندوز العادي. ولكن الغرض الرئيسي منه هو تنزيل ملف تنفيذي آخر يأتي مع اتفاقية ترخيص.

وإذا قبلت اتفاقية الترخيص فإن الملف القابل للتنفيذ يثبت أيضًا بعض البرامج المدعومة ومجموعة متنوعة من البرامج الضارة.

وبالرغم من نجاح معظم برامج مكافحة الفيروسات في التغلب على محاولات نشر البرامج الضارة المرتبطة بتثبيت نظام ويندوز. ولكن الجزء الأكبر من التهديدات يكون من برامج التنزيل. التي تتمثل مهمتها في تنزيل برامج أخرى وتشغيلها في حاسبك.

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تنزيل الإصدار التجريبي من ويندوز 11 بأمان

إذا كنت ترغب في تجربة الإصدار التجريبي من نظام ويندوز 11 فإن بإمكانك تنزيله من المصادر الرسمية.

وكما تنصح مايكروسوفت، فإن نظام التشغيل متوفر حاليًا بشكل رسمي للمشاركين في برنامج ويندوز إنسايدر فقط. الذي يتطلب التسجيل عبر هذا الرابط.

بالإضافة إلى ذلك تحتاج أيضًا إلى حاسب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10. ولا يوصى بتثبيت الإصدار الجديد في جهازك الحالي أو الرئيسي.

ومن أجل تنزيل الإصدار التجريبي اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة الإعدادات في حاسبك.

اضغط على علامة التبويب التحديث والأمان.

حدد برنامج ويندوز إنسايدر و انقر على زر البدء.

سجل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

اختر القناة التجريبية عندما يطلب منك اختيار إعدادات برنامج إنسايدر.

بعد الانتهاء من ذلك أعد تشغيل الحاسب ومن ثم ارجع إلى قسم التحديث والأمان مرة أخرى.

اضغط على زر التحقق من وجود تحديثات ومن ثم اضغط على خيار تنزيل وتثبيت.

أعد تشغيل الحاسب ومن ثم قم بتسجيل الدخول كالعادة للبدء في تجربة الإصدار الجديد.

ينصح باستخدام برنامج مكافحة فيروسات موثوق وعدم إيقاف تشغيله حتى لا يتمكن مجرمو الإنترنت من الوصول حاسبك من خلال استغلال نقاط الضعف في نظام التشغيل التجريبي الجديد.

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