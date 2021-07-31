طريقة تحرير مساحة تخزينية في ساعة آبل

تختلف المساحة التخزينية في ساعة آبل بحسب جيل الساعة وإصدارها، وهي تستخدم في تخزين النظام والتطبيقات التي تثبتها عليه.

حيث كانت الأجيال الأولى حتى الجيل الثالث تصدر بمساحة 8 جيجابايت، بينما يأتي الجيل الرابع بمساحة 16 جيجابايت والجيل الخامس والسادس بمساحة 32 جيجابايت.

وقد قامت آبل بزيادة المساحة التخزينية في الأجيال الحديثة من الساعة حتى تتسع لتحديثات النظام الجديدة بالإضافة إلى التطبيقات والأوجه التي يثبتها المستخدم.

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ويجب أن تتأكد دائمًا من وجود مساحة تخزينية في ساعة آبل تكفي تحديث النظام قبل تثبيت التحديث حتى لا تعاني من مشاكل مع التثبيت.

تحرير مساحة تخزينية في ساعة آبل

لم تعلن آبل بعد عن المساحة التي تحتاجها لتثبيت WatchOS 8، ولكن يمكن أن تشبه المساحة المطلوبة للنسخة السابقة أي 3.1 جيجابايت.

وتسمح لك آبل بمعرفة التطبيقات التي تستهلك مساحة إضافية في ساعتك عبر تطبيق إدارة الساعة عبر آيفون.

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لذلك تحتاج في البداية إلى معرفة التطبيقات التي تستهلك المساحة قبل أن تبدأ في حذفها وتحرير المساحة.

وذلك عبر التوجه إلى تطبيق إدارة الساعة عبر آيفون ثم الضغط على الإعدادات العامة، ومن ثم اضغط على الاستخدام.

وبعد ذلك تظهر لك شاشة تحتوي على التطبيقات التي تستهلك أكثر مساحة على ساعتك الذكية، ويجب أن تتذكر التطبيقات التي تستهلك أكبر مساحة حتى تقوم بتحريرها.

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ومن ثم عد إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق إدارة الساعة، وقم بالتوجه إلى أسفل الشاشة حتى ترى جميع التطبيقات المثبتة عليها.

وتستطيع عبر هذه الشاشة حذف التطبيقات التي تستهلك أكثر مساحة على ساعتك، ولكن ذلك عبر عدة خطوات.

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حيث تحتاج إلى الضغط على السهم الموجود إلى جانب التطبيق ثم اختيار إزالة التطبيق.

وبعد أن تنتهي من إزالة جميع التطبيقات التي تستهلك المساحة توجه إلى ساعتك الذكية لتغير إعدادات تحميل الملفات.

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حيث تقوم الساعة بشكل تلقائي بتحميل جميع الملفات التي تستخدمها مثل الموسيقى والمقاطع الصوتية وغيرها من الأمور.

وتستطيع تغيير إعدادات تحميل الملفات عبر التوجه إلى إعدادات التطبيق الذي يستهلك أكبر مساحة، ومن ثم تغيير إعدادات التحميل لعدم تحميل أي ملفات على الساعة.

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وتضمن لك هذه الطريقة أن تمتلك مساحة تخزينية كافية في ساعتك لأي تحديث أو تطبيق ترغب في تثبيته على الساعة.

ولكن يعني هذا أنك لن تستطيع تشغيل الملفات مباشرةً من الساعة، حيث تحتاج إلى الهاتف لتتمكن من تشغيلها.

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