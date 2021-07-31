تأثيرات الإنتقال في تيك توك لتحسين المقاطع

لا يوجد الكثير من تأثيرات الإنتقال في تيك توك، وذلك لأن التطبيق لا يوفر معدل مقاطع محترف أو مليء بالاختيارات المتنوعة.

لذلك إذا كنت ترغب في استخدام تأثيرات الإنتقال في تيك توك، فإنك تحتاج لتطبيقها على الحاسب ومن ثم نشر المقطع على تيك توك.

ولكن توجد تأثيرات يمكنك استخدامها دون أن تكون محترفًا في المونتاج ودون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

استخدام تأثيرات الإنتقال في تيك توك

تحتاج إلى تحديد نوع التأثير الذي ترغب في استخدامه قبل تسجيل المقطع، حيث تقوم بتطبيق التأثير بنفسك أثناء تسجيل المقطع.

اقرأ أيضًا:طريقة تغيير اسم المستخدم في تيك توك

وتعرف هذه التأثيرات بإسم الخدع التصويرية، وذلك لأنك تخدع المشاهد ليظن بأن هناك تأثير إنتقال أو مونتاج تم على المقطع.

ويمكنك استخدام هذه التأثيرات بشكل بسيط، حيث تعتمد هذه التأثيرات على تسجيل مقطعين مختلفين ومن ثم دمجهم معًا.

وتستطيع البدء في تسجيل مقطع ومن ثم الضغط على الإيقاف المؤقت لتعود إلى التسجيل مجددًا بعد التأثير.

اقرأ أيضًا:تيك توك تعزز البث المباشر عبر إضافة ميزات جديدة

وتشمل هذه الخدع الكثير من تأثيرات الإنتقال المختلفة والمتنوعة، ولكن أبسط تأثير هو استخدام كفة اليد لحجب العدسة.

وحتى تقوم باستخدام هذا التأثير، فإن كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى تطبيق تيك توك وقم بتشغيل الكاميرا الأمامية والبدء بتسجيل الجزء الأول للمقطع قبل الانتقال للجزء الثاني.

اقرأ أيضًا:طريقة اكتشاف مقاطع تيك توك وتدريب ذكائها الاصطناعي

وأثناء تسجيل المقطع وعندما تنتهي من الجزء الأول قم بوضع كفة يدك على العدسة الأمامية لتحجبها تمامًا، وبعد ذلك إضغط على إيقاف مؤقت.

ويمكنك الآن البدء في الاستعداد أو تغيير المكان للجزء الثاني من المقطع، وعندما تكون جاهزًا قم بوضع كفة يدك على العدسة الأمامية مجددًا.

اقرأ أيضًا:Crossclip .. أداة لتحويل مقاطع تويتش إلى تيك توك

وبعد ذلك اضغط علي زر الإيقاف المؤقت لتعود إلى التسجيل مجددًا، أكمل حديثك وقم بإزالة كفة اليد عندما تكون جاهزًا.

وحتى يخرج المقطع بأفضل شكل تحتاج إلى التخطيط إليه مسبقًا وتجهيز ما تقوله قبل إيقاف التسجيل وقبل العودة إليه.

تأثيرات أخرى مختلفة

وتوجد عدة تأثيرات أخرى يمكنك استخدامها بنفس الطريقة أو الفكرة مثل حجب الكاميرا بورقة أو بشيء متحرك، حيث تعود للظهور عندما يختفي ما يحجب الكاميرا.

اقرأ أيضًا:لماذا تتأخر الهواتف الذكية في عام 2021 أو يتم إلغاؤها

تختلف طريقة استخدام التأثيرات و أنواعها بحسب إبداعك والأمور التي تستطيع القيام بها، لذلك تحتاج إلى التدرب قليلًا حتى تتقنها.

اقرأ أيضًا:تسجيل عدم الإعجاب بمقاطع تيك توك