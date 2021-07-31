هاجس الاقتصاص التلقائي للصورة يؤرق تويتر

تعقد منصة تويتر مسابقة على أمل أن يتمكن المتسللون والباحثون من تحديد التحيزات في خوارزمية الاقتصاص التلقائي للصورة مع توزيع جوائز نقدية للفرق الفائزة.

وتأمل المنصة في أن يتيح منح الفرق الوصول إلى التعليمات البرمجية ونموذج اقتصاص الصورة الخاص بها العثور على طرق يمكن أن تكون الخوارزمية فيها ضارة.

ويتعين على المتنافسين تقديم وصف للنتائج ومجموعة بيانات يمكن تشغيلها من خلال الخوارزمية لإثبات المشكلة.

وتعمد تويتر بعد ذلك إلى تحديد نقاط بناءً على نوع الأضرار التي تم العثور عليها، ومدى تأثيرها المحتمل في الأشخاص.

ويحصل الفريق الفائز على 3500 دولار، وهناك جوائز منفصلة بقيمة 1000 دولار لأكثر النتائج ابتكارًا وتعميمًا.

وتسبب هذا المبلغ في حدوث ضجة عبر المنصة، حيث قال عدد قليل من المستخدمين إنه يجب أن يحتوي على صفر إضافي.

ويدفع لك برنامج مكافأة الأخطاء العادية في تويتر مبلغًا قدره 2940 دولار إذا وجدت خطأً يتيح لك تنفيذ إجراءات لشخص آخر (مثل إعادة تغريد تغريدة أو صورة) باستخدام البرمجة النصية عبر المواقع.

ويؤدي العثور على مشكلة OAuth التي تسمح لك بالاستيلاء على حساب تويتر لشخص ما إلى حصولك على 7700 دولار.

وأجرت المنصة بحثها الخاص في خوارزمية الاقتصاص التلقائي للصورة من قبل. ونشرت في شهر مايو ورقة بحثية عن كيفية تحيز الخوارزمية، بعد اتهامات بأن الاقتصاص كان عنصريًا.

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الاقتصاص التلقائي للصورة يؤرق تويتر

تخلصت تويتر من معاينات الاقتصاص التلقائي للصورة الخوارزمي منذ ذلك الحين. ولكنها لا تزال مستخدمة عبر سطح المكتب، وتعد خوارزمية الاقتصاص التلقائي للصورة الأفضل أمرًا مفيدًا لشركة مثل تويتر.

ويتيح فتح المنافسة للشركة الحصول على تعليقات من نطاق أوسع بكثير من وجهات النظر.

وعقد فريق المنصة مناقشة صوتية لمناقشة المنافسة. وذكر أحد أعضاء الفريق تلقي أسئلة حول التحيزات القائمة على الطبقات الاجتماعية في الخوارزمية. وهو أمر قد لا يكون ملحوظًا لمطوري البرامج في كاليفورنيا.

وتوضح المنصة أن المسابقة منفصلة عن برنامج مكافأة الأخطاء – إذا أرسلت تقريرًا عن التحيزات الخوارزمية إلى الشركة خارج المنافسة، فإن تقريرك يتم إغلاقه ووضع علامة على أنه غير قابل للتطبيق.

وإذا كنت مهتمًا بالانضمام، فيمكنك التوجه إلى صفحة HackerOne الخاصة بالمسابقة للاطلاع على القواعد والمعايير والمزيد.

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