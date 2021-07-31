إيلون ماسك ينتقد رسوم متجر تطبيقات آبل

أظهر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، دعمه لشركة Epic Games المصنعة للعبة فورتنايت التي تحدت رسوم شركة آبل ضمن متجر التطبيقات التابع لها.

وقال في تغريدة عبر تويتر: رسوم متجر تطبيقات آبل هي ضريبة عالمية بحكم الواقع عبر الإنترنت. Epic Games على حق.

وتكافح شركة آبل ضد دعوى قضائية رفعتها شركة Epic Games في العام الماضي، بدعوى أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون قد أساءت استغلال هيمنتها في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وتقول Epic Games: إن قواعد متجر آب ستور – التي تسمح لشركة آبل بالحصول على عمولة بنسبة 30 في المئة عبر العديد من المعاملات – غير عادلة ومناهضة للمنافسة.

وخرقت Epic Games قواعد آبل عندما قدمت نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها في فورتنايت للتحايل على عمولات آبل.

وبالمقابل، دافعت آبل عن ممارساتها في متجر التطبيقات أمام المحكمة والمشرعين في جلسات الاستماع.

وقال ماسك إنه بالرغم من أنه يحب استخدام منتجات آبل، إلا أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تبالغ في عمولة متجر التطبيقات.

وكتب عبر تويتر: الحصول على عمولة بمقدار 30 في المئة مقابل عدم القيام بأي أعمال إضافية أمر غير معقول. لن تكن Epic Games لتهتم بمعالجة مدفوعاتها الخاصة لو كانت رسوم متجر التطبيقات عادلة.

وبهدف الاستفادة من الأضواء التي يسلطها ماسك على المعركة من خلال التغريد عنها لنحو 58.7 مليون متابع، نشر الرئيس التنفيذي تيم سويني أحدث هجوم ضد آبل بعد 25 دقيقة فقط من تغريدة ماسك.

وقال سويني: يكون في المستقبل لجميع السلع المادية وجود رقمي. تفرض آبل ضرائب على التجارة العالمية وتحافظ عليها. يجب أن تتوقف آبل.

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إيلون ماسك ينتقد آبل

وبشكل منفصل، نفى إيلون ماسك تقريرًا مفاده أنه أجرى محادثة ذات مرة مع الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على شركة صناعة السيارات الكهربائية وتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لهواتف آيفون.

وقال ماسك في تغريدة أخرى: كانت هناك نقطة طلبت فيها مقابلة كوك للحديث عن شراء آبل لشركة تيسلا. لم تكن هناك شروط مقترحة للاستحواذ أبدًا. لقد رفض الاجتماع.

في وقت سابق من هذا الأسبوع. انتقد ماسك شركة آبل بشأن الحديقة المسورة للشركة أو نظامها البيئي التكنولوجي الخاضع للرقابة الشديدة. كما انتقد استخدامها للكوبالت، وهو معدن رئيسي لصنع بطاريات أيونات الليثيوم.

وغرد ماسك ردًا على تعليق: لا أريد أن أصبح مديرًا تنفيذيًا لأي شيء.

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