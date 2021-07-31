إيلون ماسك أراد أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة آبل

طالب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، بأن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة آبل في مكالمة هاتفية عام 2016 مع الرئيس التنفيذي الحالي للشركة تيم كوك، وذلك وفقًا لكتاب حول تيسلا.

وتأتي القصة، التي شاركتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز، من كتاب Power Play لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال تيم هيجينز.

وكما يروي الكتاب، اقترح كوك على ماسك أن تستحوذ شركة آبل على شركة تيسلا، وقال ماسك إنه يريد أن يصبح الرئيس التنفيذي.

وبحسب ما ورد وافق كوك، حيث كان يظن أن ماسك يريد أن يبقى الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا. ولكن ماسك أوضح أنه يريد أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة آبل. وذلك وفقًا لما قاله مساعد سابق سمع مكالمة ماسك.

ولكن ماسك وآبل اقترحوا أن المحادثة لم تحدث لأن ماسك وكوك لم يتحدثا مطلقًا. وقال ماسك في تغريدة: لم نتحدث أنا وكوك مع بعضنا بعضًا أبدًا. حاولت مقابلة كوك بشأن استحواذ آبل على تيسلا، وهو اجتماع رفضه كوك.

وعندما طلب من آبل التعليق على المحادثة المبلغ عنها، أشارت إلى الملاحظات التي أدلى بها كوك خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز حيث نفى أنه تحدث إلى إيلون ماسك.

وقال كوك: لم أتحدث أبدًا مع إيلون ماسك. وذلك بالرغم من إعجابي واحترامي الكبير للشركة التي أنشأها. ويدعي ماسك أيضًا أن الكثير من الكتاب خطأ. وقال في تغريدة: نجح هيغينز في جعل كتابه كاذبًا ومملًا.

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طموح إيلون ماسك يصل إلى آبل

يبدو أن ماسك لم يشارك في كتابة الكتاب. وفي ملاحظة المؤلف في النهاية، كتب هيغينز أن ماسك أتيحت له فرص عديدة للتعليق على القصص والحقائق والتوصيفات المعروضة في هذه الصفحات. ودون الإشارة إلى أي أخطاء محددة، قال ماسك: معظم، ولكن ليس كل، ما تقرأه في هذا الكتاب هو هراء.

ويقول هيجينز إن ماسك كان لديه الكثير من الفرص للتعليق وإن قصة المحادثة مع كوك تأتي من رواية ماسك الخاصة للمحادثة، وفقًا للأشخاص الذين سمعوا إعادة الرواية في ذلك الوقت.

وفي تغريدة سابقة، وصف أيضًا قصة محادثة ماسك مع كوك بأنها قصة تم إخبارها داخل تيسلا عندما كانت الشركة تكافح بسبب Model X. ويقول أيضًا إن آبل منحت العديد من الفرص للتعليق على النشر المسبق ورفضت.

وبعد فترة وجيزة من تغريدة تفيد بأنه لم يقابل كوك مطلقًا. قام ماسك بالتغريد لدعم معركة Epic Games ضد آبل وقواعدها في متجر التطبيقات. وقال ماسك: رسوم متجر تطبيقات آبل هي ضريبة عالمية بحكم الواقع عبر الإنترنت. Epic Games على حق.

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