Arc تريد بناء قارب كهربائي بمفهوم جديد

تسعى الشركة الناشئة في كاليفورنيا Arc إلى بناء قارب كهربائي، وذلك بدءًا من إصدار محدود من قارب الرياضات المائية بطول 24 قدمًا الذي يكلف نحو 300 ألف دولار.

وتخطط Arc لتخفيض السعر بمجرد إنتاجها وبيعها للقوارب، مثلما فعلت تيسلا ذات مرة مع السيارة الكهربائية Roadster، متبوعة بـ Model S و Model X ومن Model 3 و Model Y.

وتحتوي القوارب الكهربائية على عدد أقل بكثير من الأجزاء المتحركة، مما يعني أنها بحاجة إلى صيانة أقل، وهي واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها ملاك القوارب.

علاوة على ذلك يمكن أن تكون الكهرباء أرخص بكثير من أسعار الوقود. كما أن الشحن البطيء للقارب يكون أكثر منطقية بكثير من القيام بذلك بالسيارة.

وفي حين أن القارب الأول لشركة Arc قد لا يصل إلى التكافؤ التام مع قارب يعمل بالوقود، فإن هذا هو الهدف، ويعتقد الرئيس التنفيذي للشركة أنه يمكن تحقيقه بسهولة.

وتساعد المبيعات المحدودة لقارب Arc One الذي تبلغ قيمته 300 ألف دولار في تمويل البحث والتطوير المطلوب لصنع نسخة ميسورة التكلفة من ذلك القارب الكهربائي يمكن بيعها بآلاف الدولارات بدلًا من مئات الآلاف.

ويحتوي القارب على حزمة بطارية بقوة 200 كيلوواط و 800 فولط – تقريبًا ضعف السعة والجهد لحزمة الطبقة العليا الحالية من تيسلا – ومحرك كهربائي بقوة 475 حصانًا على الأقل.

وتبلغ سرعته القصوى نحو 40 ميلاً في الساعة ويعمل لما مجموعه نحو أربع ساعات، التي يجب أن تغطي يوم كامل من التنقل بالقارب.

اقرأ أيضًا: تقنية القوارب الذاتية الإرساء من فولفو أصبحت حقيقة

قارب كهربائي بمفهوم جديد

من المفترض أن يكون القارب مناسبًا للاستخدام في رياضات مثل التزلج على الماء. وهذا أمر نادر الحدوث في سوق القوارب الكهربائية الناشئة. وذلك لأنه يتطلب الكثير من الطاقة للتنقل عبر المياه.

وعندما تتحرك عبر الماء، يكون سحب القوة مكعبًا بالنسبة لسرعتك. وإذا كنت تريد قاربًا يمكن أن يقطع 40 ميلاً في الساعة. فأنت بحاجة إلى بطارية كبيرة جدًا لتتمكن من التعامل مع ذلك.

وتبني الشركة هياكل من الألومنيوم كجزء من التصميم. وهو ما يخالف التقاليد، إذ إن معظم أجسام القوارب في هذه الفئة مصنوعة من ألياف الكربون أو من نوع آخر من المواد المركبة.

وتقول الشركة إن الألمنيوم يكون أقل كثافة في العمل وأقل تكلفة. بينما يظل خفيفًا بدرجة كافية بحيث يمكنها تخصيص معظم الوزن لحزمة البطارية.

في حين أن حزمة البطارية تكون كبيرة. ولكن يتم وضعها ضمن الجزء السفلي من القارب ودمجها في الهيكل.

وتسعى الشركة إلى تحقيق درجة عالية من التكامل الرأسي. وبالإضافة إلى الهيكل، فإنها تصمم مرفقاتها الخاصة لحزم البطاريات، فضلاً عن نظام التبريد. كما أنها تطور البرنامج الذي تخطط لتعديله وتحسينه عبر التحديثات الهوائية.

اقرأ أيضًا: Boss Audio توفر Android Auto و CarPlay للقوارب