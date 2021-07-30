يوتيوب تثبت قوتها أمام نتفليكس في حروب البث

نختلف منصة يوتيوب عن نيتفلكس كثيرًا، حيث أن يوتيوب متاج مجانًا للجميع، وعادةً لا يضم أعمال فنية بل يضم محتوى تم إنشاؤه من طرف صناع المحتوى أنفسهم بشكل مستقل غالبًا.

وبالرغم من أن نيتفلكس تعتمد في ربحها على توفير اشتراكات مدفوعة بأسعار مرتفعة نسبيًا، إلا أن يوتيوب قد تمكنت من تحقيق إيرادات مقاربة لها، وهو ما جعل يوتيوب منافس قوي جدًا في حروب البث.

ويُقصد بحروب البث المنافسة التي تتم بين الشركات التي تقدم خدمات بث المحتوى. وشركة نيتفلكس هي الأشهر في هذا الصدد، وينافسها كلًا من ديزني بلس، HBO، برايم فيديو، وكثيرين.

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يوتيوب منافس شرس في حروب البث

كشفت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل ويوتيو،ب عن إيراداتها السنوية. وكما يمكن لأي شخص أن يتوقع فالعملاقة الأمريكية قد حققت إيرادات ضخمة. وواحد من أقوى البنود ربحية ضمن تقريرها كان منصة يوتيوب، والتي حققت لوحدها 7 مليار دولار أمريكي من الإيرادات.

وهذه الإيرادات لا تمثل الإيرادات الكاملة. بل هي إيرادات الإعلانات فقط، وصرّحت جوجل أن هذه الإيرادات تعكس نموًا يقدر بنسبة 83% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

ونيتفلكس من ناحية أخرى قد حققت إيرادات ضخمة. حيث حققت عملاقة البث إيرادات تقدر بمبلغ 7.34 مليار دولار أمريكي كإيرادات إجمالية. وعبرت هذه الإيرادات عن نمو يقدر بنسبة 19.4% مقارنة بنفس الربع السابق.

وهذه النتائج توضح لنا مدى قوة نمو خدمة البث الخاصة بجوجل، حيث أنها حققت نموًا يكافئ أربعة أضعاف أضعاف النمو الذي حققته نيتفلكس!

والنقطة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن الإيرادات المعلن عنها. وهي 7 مليار دولار أمريكي، تمثل فقط إيرادات الإعلانات، حيث أن جوجل لم تكشف عن إيرادات الخدمات المدفوعة YouTube Premium، YouTube Music وYouTube TV.

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ويمكن أن نتفرض بأريحية أن إيرادات هذه الخدمات أكبر من فارق الإيرادات بين الشركتين. وهو ما يعني أن يوتيوب وبالرغم من أنها منصة مجانية ولا تعتمد على الاشتراكات إلا في خدمات محدودة ولا تقدم محتوى حصري قد تمكنت من التفوق على نيتفلكس.

وقد كشفت جوجل أيضًا عن نمو معدلات استخدام منصتها المرئية على التلفاز. حيث ذكرت أن 120 مليون مستخدم حول العالم قد استخدموا يوتيوب على التلفاز. هذا في مقابل 100 مليون مستخدم في العام السابق.

ومن المفهوم أن هناك اختلافات جمّة بين نيتفلكس ومنصة جوجل. إلا أن الأخيرة قد تمكن من جذب أعداد ضخمة من المستخدمين وتحقيق إيرادات مرتفعة. وهذا قد حدث بالرغم من أنها لا تمتلك مكتبة فنية كتلك المتوفرة لدى منافسيها.