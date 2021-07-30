موتورولا تكشف عن Edge 20 و Lite و Pro

أعلنت شركة موتورولا عن ثلاثة هواتف جديدة هي Edge 20 Pro و Edge 20 و Edge 20 Lite. وتدعم جميع الأجهزة الثلاثة شبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتي Edge 20 Pro مع شاشة OLED بقياس 6.7 إنشات ومعدل تحديث 144 هرتز وعدسة رئيسية بدقة 108 بكسل وعدسة periscope بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 5x. مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويضم Edge 20 شاشة OLED بقياس 6.7 إنشات ومعدل تحديث 144 هرتز وعدسة رئيسية بدقة 108 بكسل. ولكنه يستبدل عدسة periscope بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 3x.

ويأتي Edge 20 Lite مع شاشة OLED بقياس 6.7 إنشات ومعدل تحديث 90 هرتز وعدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

ويقدم Edge 20 Pro مجموعة شرائح Snapdragon 870 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وتخزين بسعة 256 جيجابايت.

بينما يحصل Edge 20 على Snapdragon 778G مع 6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين بسعة 128 جيجابايت.

ويحصل Edge 20 Lite على Dimensity 720 جنبًا إلى جنب مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين بسعة 128 جيجابايت.

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موتورولا تكشف عن هواتف جديدة

يشترك Edge 20 و 20 Pro بالعدسة الفائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع مستشعر ISOCELL HM2 الرئيسي بدقة 108 ميجابكسل من سامسونج.

بينما يحصل جهاز Edge 20 Lite على عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومساعد عمق بدقة 2 ميجابكسل.

فيما يتعلق بسعة البطارية، فإن Edge 20 Lite يأتي ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وشحن بقوة 30 واط.

ويحصل جهاز Edge 20 Pro على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، بينما يتضمن Edge 20 بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير. وكلاهما يأتي أيضًا بسرعات شحن تبلغ 30 واط. ولا يوجد دعم للشحن اللاسلكي.

وتعمل الهواتف بواجهة المستخدم My UX المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، وتدعم جميع الهواتف الثلاثة منصة Ready For PC التي توفر مظهرًا تقليديًا يشبه سطح المكتب عند الاتصال بشاشة خارجية.

بالإضافة إلى ذلك تجلب موتورولا تحديثين لإصدار أندرويد (أي أندرويد 12 وأندرويد 13) وسنتين من دعم البرامج.

ويبدأ سعر Edge 20 Pro من 700 يورو، ويصل Edge 20 بسعر يبدأ من 500 يورو، بينما يبدأ سعر Edge 20 Lite من 350 يورو.

وتتوفر الهواتف الثلاثة جميعها في وقت لاحق من شهر أغسطس. وتشق طريقها عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط.

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