أفضل ألعاب النجاة ومواجهة الزومبي في روبلوكس

تمتاز روبلوكس باحتوائها على الكثير من الألعاب المختلفة والمتنوعة، حيث يستطيع كل مستخدم تصميم لعبته كما يرغب.

كما يمكنك مشاركة لعبتك التي قمت بتصميمها مع باقي المستخدمين حول العالم ليستمتعوا بها ولتكسب الأموال عبرها.

ولذلك نتحدث اليوم عن أفضل ألعاب النجاة ومواجهة جحافل الموتى الاحياء Zombie داخل روبلوكس.

تنسخ هذه اللعبة سلسلة Call Of Duty المشهورة مثلما يوحي إسم اللعبة، وقد تمكنت اللعبة من نسخها بشكل جيد أعجب الكثيرين.

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حيث تمتلك اللعبة مجموعة كبيرة من اللاعبين حول العالم على الرغم من كونها لا تتلقى التحديثات بعد الآن.

تطلب منك هذه اللعبة أن تدير قاعدة لحماية الناجين من هجوم الزومبي والاستمرار في النجاة داخل هذا العالم.

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وهي تشبه ألعاب Tycoon الأخرى حيث تطلب منك أن تدير مختلف الجوانب الضرورية واللازمة للنجاة في هذا العالم القاسي مثل موارد الطعام والحماية وبناء الشخصيات ذات الأدوار المختلفة.

تطلب منك هذه اللعبة قتل الزومبي والتغلب عليهم لتحصل على شارات النجاح والتقدم في المستوى، ولكن بدلًا من قتالهم في غابة أو مدينة ما، فإنك تواجههم في قاعات مدرسة.

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تضعك اللعبة في مواجهة مباشرة مع جحافل الزومبي التي تحاول التغلب عليك والناجين الآخرين في اللعبة.

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تمتاز اللعبة بأنها تحتوي على ملايين المستخدمين حول العالم الذي يتواجدون داخلها باستمرار.

تنظر لعبة Rescue Mission إلى عالم الموتى الأحياء من منظور جديد، حيث تطلب منك قيادة طائرات الهليكوبتر وإنقاذ الناجين على جزيرة مهجورة.

تعتبر هذه اللعبة أحد أفضل ألعاب روبلوكس التي يمكنك أن تجدها، حيث تأتي بمستوى رسومي متميز ومبهر.

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وهي تعتمد على أسلوب مواجهة موجات الموتى الأحياء وقتلهم والترقي في الرتب المختلفة.

كما أنها من أكثر ألعاب روبلوكس المحبوبة، حيث تمكنت من جمع أكثر من 44 مليون زيارة منذ ظهورها.

تعتبر هذه اللعبة أحد أقدم ألعاب روبلوكس، وهي تمتلك أكثر من 230 زيارة منذ أن ظهرت للمرة الأولى.

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وتضعك اللعبة في مواجهة ضد جحافل الزومبي على شكل موجات من الهجوم، وهذا يعني أنك تواجه مجموعة من الزومبي ثم تنتظر بدأ الموجة التالية من الهجوم.

وتمتاز اللعبة باحتوائها على الكثير من الأنشطة التي يمكنك القيام بها مثل جمع القطع النادرة ووضع الفخاخ.

كما أنك تستطيع التحول إلى زومبي ومهاجمة الناجين لتأكلهم.

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