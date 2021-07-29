منصات إكس بوكس تتيح تشغيل أكثر من لعبة معًا

قدم الجيل الجديد من أجهزة الألعاب ثورة في الأداء. وأتت منصات إكس بوكس وبلاي ستيشن بمواصفات داخلية مرتفعة جدًا، هذا مع بعض الخواص الجديدة مثل خاصية Quick Resume في منصة مايكروسوفت.

ومن أهم مميزات الجيل الجديد من أجهزة الألعاب هي سرعة التحميل. وإلى جانب القدرة الحوسبية المرتفعة، فإن أجهزة الجيل الجديد تستطيع فتح الألعاب في ثواني بدلًا من دقائق.

وهذه السرعة تنعكس أيضًا على الجهاز نفسه، حيث أن تشغيل الجهاز يستغرق الآن ثوان قليلة من التحميل. وذلك بعدما كانت عملية تشغيل الألعاب أو تشغيل الجهاز تأخذ دقائق طويلة.

ويقدم الجيل الجديد من أجهزة إكس بوكس، والمتمثل في Xbox Series X و Xbox Series S، خاصية إضافية وهي Quick Resume.

وكما يوضح اسمها، فإن هذه الخاصة تتيح استكمال اللعب بسرعة كبيرة بدلًا من تحميل كل البيانات من البداية.

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خاصية Quick Resume في إكس بوكس

أتاحت خاصية الاستكمال السريع أو Quick Resume إمكانية تشغيل أكثر من لعبة في نفس الوقت والتنقل فيما بينها.

وبالاعتماد على هذه الخاصية، يمكنك أن تتنقل بين الألعاب بسرعة شديدة. وبمجرد أن تنتقل من لعبة إلى أخرى فإنك قادر على الإكمال من حيث توقفت. وذلك دون تحميل.

ونتيجة لهذه الخاصة، فإن المستخدم لن يكون بحاجة لإغلاق اللعبة التي يلعبها حاليًا لفتح واحدة ثانية. بل يمكن تشغيل اللعبتين في نفس الوقت بشكل متوازي.

وما يجعل هذه الخاصية مميزة لشركة مايكروسوفت وإكس بوكس هو أن سوني لا تمتلك منافس لها عبر أجهزة بلاي ستيشن.

كيف تعمل خاصية الاستكمال السريع

تعمل هذه الخاصية بالاعتماد على معمارية Xbox Velocity Architecture التي تطورها شركة مايكروسوفت. وتعتمد على مزيج من أقراص PCIe 4.0 العالية السرعة SSD إلى جانب الاعتماد على عدد من الواجهات البرمجية المخصصة وتقنيات أخرى.

ويمكن وصف آلية العمل بأن إكس بوكس تحتفظ ببيانات المرحلة أو الحدث الذي يمر به اللاعب داخل اللعبة بشكل لحظي عبر القرص السريع SSD. وعندما يفتح المستخدم لعبة أخرى ويعود للأولى فإنه يتم تحميل ما تم حفظه بأعلى سرعة.

وتستطيع معمارية Xbox Velocity Architecture – بفضل تطور مواصفات الجيل الحالي من إكس بوكس – تحميل المحتوى في غضون ثوان.

وبجانب هذا فإن الخاصية قادرة على حفظ بيانات خمس ألعاب في نفس الوقت. ويعني هذا أن المستخدم يكون قادرًا على التنقل بكل سلاسة بين خمس ألعاب في نفس الوقت دون المرور بأي فترات تحميل للبيانات.

كيفية استخدام خاصية Quick Resume

تأتي أجهزة الجيل الجديد Xbox Series X و Xbox Series S مع الخاصية مفعلة سابقًا، أي أنه ليس هناك حاجة لتفعيلها يدويًا.

ولكن الميزة تعمل مع ألعاب معينة فقط، وهي الألعاب التي تظهر كلمة “X/S” على صورها المصغرة.

وتستمر الخاصية بالعمل حتى ولو تم إيقاف تشغيل الجهاز. وفي حال فتح أكثر من خمس ألعاب، وهو الحد الأقصى، تتم إزالة الألعاب القديمة من الخاصية لإضافة الألعاب الجديدة.

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