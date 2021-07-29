شركات السيارات تترك تيسلا وحيدة أمام قانون الحوادث

تعتبر شركة تيسلا واحدة من أبرز شركات السيارات، حيث تقدم سيارات كهربائية بالكامل مع خاصية القيادة الذاتية. وهو أمر اهتمت شركات السيارات الأخرى بتقديمه. ولكنها انسحبت سريعًا بسبب قانون الحوادث الجديد.

وقد تم تشريع قانون جديد من طرف الإدارة الوطنية لسلامة المرور عبر الطرق السريعة، والمعروفة اختصارًا بـ NHTSA.

ويطالب هذا القانون الشركات التي تقدم سيارات ذاتية القيادة سواء بشكل جزئي أو كلي بالتبليغ عن أي حوادث تتعرض لها خلال يوم واحد.

ويستهدف هذا القانون شركتي تيسلا ووايمو المملوكة لشركة جوجل بشكل رئيسي.

ويعبر هذا القانون المستحدث بوضوح عن أن الجهات الرقابية تتعامل مع هذا النوع الجديد من السيارات بشكل أكثر جدية.

اقرأ أيضًا: تيسلا تتيح القيادة الذاتية الكاملة باشتراك شهري

وضع تيسلا، وايمو والشركات الأخرى

تتعامل شركات السيارات الأخرى حتى وقتنا الحالي مع الأمر من منظور المشاهد لا أكثر. وذلك لأن قانون NHTSA الجديد يركز على الأمان والشفافية فيما يتعلق بالحوادث التي تتم بسبب أخطاء أنظمة القيادة الذاتية، سواء التي تقود السيارة بالكامل، أو التي تساعد السائق.

وتواجه شركة وايمو نفس المشاكل بصحبة تيسلا. حيث إن هذه الشركة تقدم سيارات تقود نفسها بشكل كامل وآلي كليًا دون وجود سائق داخلها.

ورفضت شركات السيارات الأخرى التعليق حول القانون الجديد بشكل فردي. على أن تتم تعليقاتها من خلال تحالف ابتكار السيارات، وهو تحالف يضم معظم الشركات الرئيسية في مجال السيارات.

وقد أصدر هذا التحالف بيانًا بعد الإعلان عن القانون الجديد. وأوضح من خلاله أهمية معرفة المستخدمين لحدود التقنيات التي تضمها سياراتهم ومدى خطورتها قبل فوائدها.

كما تم انتقاد أنظمة القيادة الذاتية بطبيعة الحال والمعروفة اختصارًا بـ ADAS.

اقرأ أيضًا: تيسلا تتيح شبكتها للشحن للسيارات الكهربائية الأخرى

وتختلف الأنظمة التي توفرها تيسلا عن تلك المتوفرة في السيارات العادية. على سبيل المثال، سيارات من جنرال موتورز وفورد تقدم أنظمة لمتابعة مستوى يقظة السائق وانتباهه للطريق، على عكس تيسلا التي تقدم نظام قيادة ذاتي بشكل جزئي أو كامل.

ويظهر أن تيسلا هي الهدف الرئيسي لهذا القانون الجديد. خصوصًا أن شركة إيلون ماسك قد قاومت أكثر من مرة ضغوطات قضائية لإضافة أنظمة مراقبة أكثر دقة للسائق.

ويبدو أن تيسلا قد تنصاع فعلًا لهذا الأمر. حيث يبدأ آخر تحديث وصل لنظام تشغيلها باستخدام الكاميرا الموجودة أعلى الزجاج الأمامي لمتابعة مدى يقظة وانتباه السائق، تمامًا مثل الأنظمة التي توفرها السيارات الأخرى.

اقرأ أيضًا: مدينة المحاكاة، العالم الافتراضي الذي تتعلم فيه سيارات وايمو قيادة نفسها