خريطة سناب شات تقترح أماكن يمكنك زيارتها

يستخدم أكثر من 250 مليون شخص الخريطة المدمجة في منصة سناب شات لمعرفة مكان أصدقائهم في العالم.

وتمت ترقية واجهة الخريطة مؤخرًا إلى علامة تبويب رئيسية داخل التطبيق، وتضيف الشركة الآن ميزة جديدة تظهر الأماكن الشهيرة التي تعتقد أنك قد ترغب في زيارتها.

وتتطلع المنصة إلى تحسين اكتشاف الأنشطة التجارية ضمنها من خلال عنصر جديد في خريطة سناب يسمى “أماكني المفضلة”. الذي يسلط الضوء على الأنشطة التجارية الشهيرة والأماكن التي زرتها سابقًا عبر شاشة عرض الخريطة.

ويبدأ مستخدمو خريطة سناب أيضًا برؤية قوائم بالأماكن، مثل المطاعم، وقد تم وضع علامة عليها في المشاركات السابقة أو تم وضعها في المفضلة.

ويمكنك تحديد موقع مجموعة من الأنشطة التجارية عبر الخريطة مع ثلاث فئات قوائم مختلفة. وهي الأماكن المشهورة لدى أصدقائك في سناب والأماكن التي أحببتها والأماكن التي قمت بزيارتها من قبل.

وتعرض علامة التبويب “شائع” في وسط الجزء السفلي من خريطة سناب شات توصيات للأماكن التي يمكنك الذهاب إليها. وذلك استنادًا إلى عوامل مثل موقعك الحالي ونشاط الأصدقاء عبر الخريطة ونوع الأماكن التي حفظتها في المفضلة.

وقال متحدث باسم الشركة: تعمل هذه الخوارزمية الجديدة في علامة التبويب الشهيرة الخاصة بنا على تمييز خريطة سناب كمنصة اكتشاف مخصصة للغاية، وهي أول ميزة من نوعها لتطبيق سناب شات بشكل عام.

ومع هذه الإضافات والتحديثات الأخيرة، مثل عمليات الدمج مع موقع مراجعة المطاعم The Infatuation و Ticketmaster، تحول المنصة خريطتها إلى طريقة فريدة لاكتشاف العالم من حولك.

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خريطة سناب شات تقترح أماكن لزيارتها

بالرغم من أنها ليست دافعًا مفيدًا لإيرادات الشركة حتى الآن. ولكن المعلنين قادرون على استهداف الإعلانات استنادًا إلى مواقع الأشخاص الذين اختاروا مشاركة هذه المعلومات.

نتيجة لذلك فإن هذه قد تمثل طريقة جيدة لتشجيع التنقل عبر الأقدام إلى نشاط تجاري محلي.

وتعد رؤية الأصدقاء عبر الخريطة جنبًا إلى جنب مع معلومات حول الأنشطة التجارية ميزة فريدة نسبيًا لم تتمكن فيسبوك من نسخها.

وقالت الشركة: باستخدام “أماكني المفضلة”، يمكنك اكتشاف أكثر من 30 مليون نشاط تجاري. وتسجيل المواقع المحلية المفضلة لديهم، والعثور على توصيات مخصصة يطلع عليها أصدقائهم ومجتمع المنصة العالمي.

علاوة على ذلك ذكرت سناب مؤخرًا أن لديها 293 مليون مستخدم يوميًا. ويجعل ذلك قاعدة مستخدميها أكبر بنحو 42 في المئة من مستخدمي تويتر.

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