جوجل تحذرك عندما لا يكون لديها إجابة موثوقة

تختبر شركة جوجل ميزة جديدة لإعلام الأشخاص عند بحثهم عن موضوع قد يكون له نتائج غير موثوقة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل محرك البحث الأكثر شهرة في العالم لمنح الأشخاص مزيدًا من السياق حول المعلومات العاجلة الشائعة عبر الإنترنت التي تتطور بسرعة.

ويحذر التذكير الجديد المستخدمين من أن النتائج التي يشاهدونها تتغير بسرعة، ويقول: إذا كان هذا الموضوع جديدًا، فقد يستغرق أحيانًا وقتًا حتى تتم إضافة النتائج بواسطة مصادر موثوقة.

وأكدت جوجل أنها بدأت باختبار الميزة منذ نحو أسبوع. وتقول الشركة حاليًا إن الإشعار يظهر عبر نسبة مئوية صغيرة من عمليات البحث، التي تميل إلى تطوير موضوعات شائعة.

وغالبًا ما كافحت شركات مثل جوجل وتويتر وفيسبوك للتعامل مع الحجم الكبير من المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والقصص الإخبارية التي لم يتم التحقق منها التي تنتشر عبر الإنترنت.

وابتعدت الشركات في الماضي إلى حد كبير عن إزالة المحتوى في جميع الحالات باستثناء الحالات القصوى، مشيرة إلى الالتزام بقيم حرية التعبير.

وخلال جائحة فيروس كورونا والانتخابات الأمريكية لعام 2020، اتخذت بعض الشركات إجراءات غير مسبوقة بإزالة الحسابات الشعبية التي تديم المعلومات المضللة.

وتعكس التسمية التي تطرحها جوجل – التي تحذر المستخدمين دون حظر المحتوى – نهجًا تدريجيًا طويل الأجل. وذلك من أجل تثقيف المستخدمين حول المعلومات المشكوك فيها أو غير المكتملة.

وقالت جوجل: عندما يجري أي شخص بحثًا عبر محرك بحثنا فإننا نحاول أن نعرض عليه المعلومات الأكثر صلة وموثوقية التي نستطيع. ولكن هناك الكثير من الأشياء الجديدة.

ولا ينص الإشعار على أن ما تراه في نتائج البحث صحيح أو خطأ. ولكن هذا وضع متغير وقد تظهر المزيد من المعلومات لاحقًا.

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جوجل تحذرك بشأن الإجابة الموثوقة

تعتمد الميزة على جهود جوجل الأخيرة لمساعدة المستخدمين في محو أمية البحث، أو لفهم سياق أفضل لما يبحثون عنه.

وفي شهر أبريل 2020، أصدرت الشركة ميزة تخبر الأشخاص عند عدم وجود ما يكفي من التطابقات المفيدة لبحثهم.

وأضافت الشركة في شهر فبراير 2021 زر “حول” بجوار معظم نتائج البحث التي تعرض وصفًا موجزًا ​​من موقع ويكيبيديا عندما يكون ذلك متاحًا.

ويمثل التذكير الجديد جزء من اتجاه شركات التكنولوجيا الكبرى لمنح الناس المزيد من السياق حول المعلومات الجديدة التي قد تكون خطأ.

على سبيل المثال، أصدرت منصة تويتر عددًا كبيرًا من الميزات قبل الانتخابات الأمريكية 2020. وذلك لتحذير المستخدمين إذا لم يتم التحقق من المعلومات التي كانوا يرونها.

ولا تزال هناك بعض الأسئلة حول كيفية عمل هذه الميزة. إذ ليس من الواضح ما هي المصادر التي تجدها جوجل موثوقًا بها في نتيجة بحث معينة. وعدد المصادر الموثوقة التي تحتاج إلى تقييمها قبل أن يفقد موضوع الأخبار الرائج المشكوك فيه التصنيف.

ومع طرح الميزة على نطاق أوسع، فمن المحتمل رؤية المزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها.

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