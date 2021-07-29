تويتر تخطو خطوة جديدة نحو التجارة الإلكترونية

بعد إطلاق اختبار أولي للحسابات الاحترافية للعلامات التجارية في شهر أبريل، تتحرك منصة تويتر الآن نحو المرحلة التالية من دفع نشاطها التجاري مع اختبار Shop Module الجديد أيضًا مع مجموعة مختارة من العلامات التجارية في الولايات المتحدة.

وتتيح الميزة الجديدة إضافة قسم تسوق إلى القسم العلوي من الحساب. وكما أوضحت المنصة: Shop Module عبارة عن مساحة مخصصة في الجزء العلوي من الحساب حيث يمكن للأنشطة التجارية عرض منتجاتها.

وأضافت: عندما يزور الأشخاص حسابًا مع تمكين Shop Module، يمكنهم التمرير عبر مجموعة المنتجات والاستفادة من منتج واحد لمعرفة المزيد والشراء بسلاسة في متصفح داخل التطبيق دون الحاجة إلى مغادرة تويتر.

ومع النمو الأوسع للتجارة الإلكترونية، تبحث جميع المنصات الاجتماعية تقريبًا الآن في كيفية دمج عناصر التسوق، من أجل إبقاء المستخدمين عبر المنصة لفترة أطول وزيادة فرص الإيرادات إلى أقصى حد.

وعلى هذا النحو، ليس من المستغرب رؤية تويتر تستكشف الأمر نفسه، الذي يمثل عنصر آخر في دفعها الموسع لتوفير المزيد من الأدوات لمستخدمي الأنشطة التجارية.

وأجرت المنصة في شهر مارس استبيانًا مع بعض المستخدمين طلبت فيه الحصول على تعليقات حول ميزات الأنشطة التجارية المحتملة التي يمكن دمجها في الحسابات الاحترافية.

ومن بين هؤلاء كانت Shop Module هذه، إلى جانب العديد من عناصر العرض الأخرى. ويبدو من المحتمل أن جميع خيارات العرض هذه قد تتاح لمستخدمي الأنشطة التجارية مع توسيع تويتر لهذه الدفعة.

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تويتر تطلق Shop Module

ويبدو السؤال الأهم هنا هل تكون هذه الخيارات متاحة مجانًا للعلامات التجارية، أم تضطر الأنشطة التجارية إلى دفع رسوم شهرية، مثل Twitter Blue، من أجل الوصول إلى هذه الأدوات الإضافية.

وتجرب المنصة أشكال مختلفة من الوظائف الإضافية التي يتعين على المستخدمين الدفع مقابل الوصول إليها.

ويعد Twitter Blue المثال الأكثر شهرة حتى الآن. إذ يدفع المستخدمون رسومًا شهرية مقابل ميزات التغريدات الإضافية، بما في ذلك التراجع عن الإرسال ووضع القارئ.

ولكن تويتر تختبر أيضًا تحديثات لمنصة إدارة التغريدات الخاصة بها TweetDeck. التي قد تتطور أيضًا إلى خيارات اشتراك مماثلة للمستخدمين المحترفين.

وقد تصبح أيضًا الحسابات الاحترافية خيارًا مدفوعًا، حيث تبحث المنصة عن المزيد من الطرق لتوليد الإيرادات. وذلك كجزء من دفعها الأوسع لمضاعفة إيراداتها بحلول عام 2023.

وبالنظر إلى هذا، فمن المحتمل أن يصبح عرض المنتج الجديد هذا أداة مدفوعة. واستنادًا إلى التركيز المتزايد على تحقيق الدخل في تويتر، يبدو أن هذه هي الطريقة التي يتم بها توجيه هذه العناصر.

ومن المحتمل أن تدفع العديد من العلامات التجارية للوصول إلى الميزات الاحترافية الإضافية. وتبعًا لذلك فإنها تبدو فرصة رئيسية لتويتر لتعزيز خيارات إيراداتها.

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