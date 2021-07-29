أرباح فيسبوك تتعاظم .. لكنها تحذر من التباطؤ

تراجعت أسهم شركة فيسبوك بما يصل إلى 5 في المئة بعد أن حذرت شركة التواصل الاجتماعي من تباطؤ نمو الإيرادات في الأرباع المقبلة.

وجاء ذلك مع إعلانها عن نتائج الربع الثاني. إذ بلغت الإيرادات 29.08 مليار دولار. ووصل عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 1.91 مليار. بينما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 2.90 مليار.

ونمت إيرادات فيسبوك بنسبة 56 في المئة سنويًا في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ عام 2016. وأشارت الشركة إلى ارتفاع متوسط ​​سعر الإعلان بنسبة 47 في المئة، إلى جانب زيادة عدد الإعلانات التي تعرضها بنسبة 6 في المئة.

وبلغت الإيرادات من قطاع فيسبوك الآخر، بما في ذلك الأجهزة الاستهلاكية مثل نظارات الواقع الافتراضي 497 مليون دولار، بزيادة 36 في المئة.

وفيما يتعلق بالنصف الثاني من العام، قالت فيسبوك إنها تتوقع تباطؤ معدلات نمو الإيرادات الإجمالية سنويًا بشكل كبير على أساس تتابعي مع فترات من النمو القوي المتزايد.

وأوضحت الشركة أنه لديها في الربع الثاني 3.51 مليارات مستخدم شهريًا عبر مجموعة تطبيقاتها، ارتفاعًا من 3.45 مليارات في الربع الأول.

ويُستخدم هذا المقياس لقياس إجمالي قاعدة مستخدمي الشركة عبر تطبيقها الرئيسي وتطبيقات واتساب وماسنجر وإنستاجرام.

وفي الولايات المتحدة وكندا، حيث تحقق الشركة متوسط ​​إيرادات لكل مستخدم أكثر من المناطق الأخرى، أبلغت فيسبوك عن 195 مليون مستخدم نشط يوميًا. وهو نفس ما حدث في الربع الأول. وانخفض العدد في أوروبا بالتتابع إلى 307 ملايين من 309 ملايين في الربع الأول.

اقرأ أيضًا: فيسبوك توقف مؤقتًا مبيعات Oculus Quest 2

فيسبوك تحذر من التباطؤ

تحدث الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن هدف الشركة للمساعدة في تطوير ميتافيرس Metaverse. التي وصفها بأنها بيئة افتراضية حيث يمكنك التواجد مع الأشخاص في المساحات الرقمية.

وجاءت التعليقات بعد يومين من إعلان فيسبوك عن تشكيل فريق يعمل على ميتافيرس.

وقال زوكربيرج: أتوقع أن ينتقل الناس في السنوات المقبلة من رؤيتنا كشركة وسائط اجتماعية إلى رؤيتنا كشركة ميتافيرس.

وتتطلب رؤية زوكربيرج للميتافيرس إحساسًا بالوجود في عالم افتراضي. وهذا هو السبب في أن الشركة تستثمر بكثافة في قسم Oculus لبناء الأجهزة اللازمة.

وقال زوكربيرج إنه يعتقد أن فيسبوك قد تكون قادرة أيضًا على جني الأموال من ميتافيرس. وذلك من خلال بيع السلع والتجارب الرقمية.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع زيادة استهداف الإعلانات في عام 2021. وذلك من قبل التغييرات التنظيمية والتغييرات المتعلقة بالمنصة. ولا سيما تحديثات iOS الأخيرة.

علاوة على ذلك قال الرئيس المالي للشركة: إننا تتوقع تأثيرًا أكبر من iOS 14.5 في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.

اقرأ أيضًا: إنستاجرام تجعل حسابات المراهقين خاصة افتراضيًا