أخذ نسخة احتياطية من ملفات بلاي ستيشن 5 واستعادتها

تأتي أجهزة بلاي ستيشن 5 مزودة بقرص صلب سريع من نوع SSD، وهو أحد أسرع الأقراص الصلبة المتاحة حاليًا.

ولكن هذا لا يعني أن الملفات عليه محمية أو لن تتعرض لمشكلة تتطلب استعادة جميع ملفات النظام والألعاب لتثبيتها مجددًا.

وقد عانت أجهزة بلاي ستيشن 4 سابقًا من مشاكل تعطل النظام التي لا تحل إلى بإعادة تثبيت النظام وفقدان الألعاب المخزنة عليه.

أخذ نسخة احتياطية من ملفات بلاي ستيشن 5 .

توفر لك سوني أداة رسمية مدمجة داخل النظام تسمح لك بأخذ نسخة احتياطية من النظام وملفات الألعاب المثبتة عليه.

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وتستطيع الوصول إلى الأداة واستخدامها عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى إعدادات الجهاز ثم توجه إلى إعدادات النظام.

وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار النسخ الأحتياطية والاستعادة.

وإذا كنت ترغب في أخذ نسخة احتياطية قم بالضغط على اختيار أخذ نسخة احتياطية لبلاي ستيشن 5.

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ومن ثم قم بتوصيل قرص USB الخارجي الخاص بك بالجهاز، وبعد ذلك يطلب منك النظام اختيار الملفات التي ترغب في أخذ نسخة احتياطية لها.

وتستطيع اختيار أخذ نسخة احتياطية لجميع ملفات الألعاب وملفات الحفظ المتاحة على جهازك بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو.

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ومن ثم قم بالضغط على التالي ليقوم النظام بعرض بيانات النسخة الاحتياطية مثل الإسم بالإضافة إلى الحجم الذي تشغله.

وعندما ينتهي الجهاز من إعادة التشغيل وأخذ النسخة الاحتياطية قم بإزالة قرص USB.

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ويقدم اشتراك Plus من بلاي ستيشن خدمة النسخ الاحتياطية التلقائية لملفات حفظ الألعاب، لذلك لا يحتاج المشتركين فيه لهذه الخطوات.

كما ننصح بعدم أخذ نسخة احتياطية من ملفات تثبيت الألعاب، وذلك لأن حجم ملفات الألعاب قد يتجاوز 100 جيجابايت.

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استعادة النسخة الاحتياطية.

يمكنك استعادة النسخة الاحتياطية التي اخذتها عبر اتباع الخطوات السابقة حتى تصل إلى الاختيار بين عمل نسخة احتياطية واستعادتها.

ولكن قم بالضغط على استعادة النسخة الاحتياطية هذه المرة، ومن ثم قم بتوصيل قرص USB الذي وضعنا عليه النسخة الاحتياطية.

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وبعد ذلك قم باختيار نوعية الملفات التي ترغب في استعادتها من النسخة الموجودة على القرص، قم بالضغط على موافق لتبدأ عملية الاستعادة.

ويجب ألا تقاطع عملية استعادة النسخة الاحتياطية، وذلك لتحمي القرص الصلب من التلف.

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