استخدام ميزة وضع وقت النوم في هاتف أندرويد

تعد ميزة وضع وقت النوم جزء من مجموعة أدوات الصحة الرقمية التي تقدمها شركة جوجل. وهي متاحة في معظم الهواتف الذكية التي تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 10 أو الإصدارات الأحدث.

وقد تم تصميمها لمساعدتك على النوم بشكل أفضل خلال الليل. وذلك من خلال كتم صوت إشعارات التطبيق بشكل تلقائي وتحويل شاشة الهاتف إلى اللون الأبيض والأسود لمساعدتك في الحصول على نوم هانئ ليلاً.

وتتيح لك ميزات الرفاهية الرقمية بشكل عام مراقبة وقت استخدام الهاتف الذكي والتحكم فيه. وذلك عن طريق تعيين وقت استلام الإشعارات وضبط حدود زمنية لاستخدام التطبيقات وغيرها من الميزات الأخرى التي من شأنها أن تساعدك في التخفيف من الضرر الذي يمكن أن يسببه الاستخدام المستمر للهاتف على مدار اليوم.

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ميزة وضع وقت النوم في أندرويد

عند تفعيل الميزة في هاتف أندرويد، فإنه لا يزال من الممكن ضبطها للحصول على الإشعارات والمكالمات المهمة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف أندرويد.

اضغط على خيار الرفاهية الرقمية.

اضغط على خيار وضع وقت النوم.

حدد الخيارات التي تريد تفعيلها عندما يكون وضع وقت النوم نشطًا ومن ثم اضغط على التالي.

حدد الأوقات التي تناسبك.

يمكنك ايضًا تغيير إما وقت البدء أو وقت الانتهاء من خلال الضغط على الساعة لضبط الوقت الذي تفضله.

بعد تعيين كل شيء اضغط على خيار تم. وإذا كنت تريد ضبط المزيد من الخيارات فيجب الضغط على السهم المتجه لأسفل بجوار خيار التخصيص.

اضغط على مفاتيح التبديل لأي خيارات تريدها في قسم التخصيص.

بمجرد الانتهاء من الإعداد يتم تشغيل وضع وقت النوم تلقائيًا في الوقت المحدد الذي اخترته.

ومن أجل إيقاف وضع وقت النوم مؤقتًا فيجب عليك إظهار مركز الإشعارات من خلال التمرير لأسفل ومن ثم الضغط على خيار إيقاف مؤقت لمدة 30 دقيقة.

وإذا كنت تريد إعادة تشغيله فيجب السحب لأسفل مرة أخرى لإظهار مركز الإشعارات ومن ثم الضغط على خيار استئناف.

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