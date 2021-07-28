مايكروسوفت تحقق أرباحًا كبيرة وسط نقص الرقاقات

أعلنت شركة مايكروسوفت عن الربع الرابع من نتائجها المالية للعام 2021، حيث سجلت إيرادات بلغت 46.2 مليار دولار وصافي دخل قدره 16.5 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21 في المئة، وزاد صافي الدخل بنسبة 47 في المئة. بينما عززت الخدمات السحابية والمكتبية إيرادات مايكروسوفت، فمن الواضح أن نقص الرقاقات العالمي يلقي بظلاله على أماكن أخرى.

وبالنظر إلى أن سوق الحواسيب الشخصية يشهد أول نمو كبير له في 10 سنوات هذا العام، كانت هناك بعض المؤشرات مؤخرًا على أن مبيعات الحواسيب المحمولة والمكتبية قد تبدأ بالتباطؤ مرة أخرى وسط نقص رقاقات عالمي.

وتعكس نتائج مايكروسوفت عبر نظام التشغيل ويندوز هذا الربع ذلك. إذ انخفضت عائدات Windows OEM بنسبة 3 في المئة. كما انخفضت عائدات Windows non-pro OEM بنسبة 4 في المئة، مع انخفاض عائدات Windows OEM Pro أيضًا بنسبة 2 في المئة.

وبالرغم من ذلك، زادت عائدات منتجات ويندوز التجارية والخدمات السحابية بنسبة 20 في المئة. وهذا يشمل الشركات التي تختار Microsoft 365 مع اتفاقيات متعددة السنوات ويعكس دفع الشركة نحو تجميع أوفيس مع ويندوز.

وتخطط مايكروسوفت الآن لتعزيز سوق الحواسيب من خلال إدخال نظام التشغيل ويندوز 11، الذي من المتوقع أن يتم شحنه عبر أجهزة جديدة في شهر أكتوبر.

وانخفضت إيرادات Surface بنسبة 20 في المئة هذا الربع بسبب قيود العرض.

ودخلت منصات Xbox Series X و Xbox Series S الآن في الربع الثالث من المبيعات. وارتفعت عائدات الأجهزة بنسبة 172 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا: تعتبر أجهزة Xbox Series X و Xbox Series S من أسرع أجهزة الألعاب مبيعًا على الإطلاق. تم بيع عدد أكبر من المنصات مقارنة بأي جيل سابق.

وارتفع إجمالي إيرادات الألعاب لشركة مايكروسوفت بنسبة 11 في المئة. ولكن عائدات محتوى وخدمات إكس بوكس تراجعت بنسبة 4 في المئة.

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مايكروسوفت تحقق أرباحًا كبيرة

تذكر مايكروسوفت نموًا في اشتراكات Xbox Game Pass. ولم تكشف الشركة عن أرقام مشتركي Game Pass الجديدة. وذلك بعد أن كشفت الشركة أن لديها 18 مليون مشترك في شهر يناير.

وشهدت الخدمات السحابية وأوفيس ولينكدإن نموًا كبيرًا في الإيرادات. وارتفعت الإيرادات التجارية لحزمة أوفيس بنسبة 20 في المئة. وزادت إيرادات المستهلك لحزمة أوفيس بنسبة 18 في المئة.

كما قفز إجمالي مشتركي المستهلكين في Microsoft 365 إلى 51.9 مليون، بزيادة قدرها 22 في المئة على أساس سنوي.

ونمت عائدات الخوادم والخدمات السحابية بنسبة 34 في المئة، مع زيادة Azure وحدها بنسبة 51 في المئة.

وبلغ إجمالي الإيرادات لأعمال السحابية الذكية 17.4 مليار دولار، أي 37 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.

وتستمر لينكدإن في النمو، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي. وذلك بفضل زيادة الطلب على الإعلانات بعد التراجع خلال المراحل الأولى من الوباء العام الماضي.

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