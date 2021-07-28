عائدات إعلانات جوجل ارتفعت عن العام الماضي

أعلنت شركة ألفابت – الشركة الأم لشركة جوجل – عن أرباح الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت شركة البحث والخدمات إيرادات قياسية بلغت 61.9 مليار دولار في هذا الربع.

كما سجلت أرباحًا للربع الرابع على التوالي عند 18.5 مليار دولار. وتقارب بعض الأرقام التي تنشرها الشركة اليوم ضعف تلك التي أبلغت عنها قبل عام.

وتعمل هذه الأرقام على تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 62 في المئة، وتوسع صافي الدخل بنسبة 166 في المئة.

ويبدو أن بحث جوجل هو المحرك الأكبر، حيث قفز بأكثر من 14 مليار دولار منذ هذا الوقت من العام الماضي ليصل الإجمالي إلى 35.8 مليار دولار (وهو ما يقرب من 4 مليارات دولار أعلى مما كان عليه في الربع الماضي أيضًا).

ونمت عائدات إعلانات يوتيوب بشكل كبير أيضًا، حيث تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 7 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.8 مليارات دولار في العام الماضي.

وهذا يزيد بمليار دولار عن ما حققته يوتيوب في الربع الأخير أيضًا. وتقول الشركة أيضًا إن YouTube Shorts حققت نجاحًا هائلاً، حيث وصلت إلى 15 مليار مشاهدة يومية عالمية (ارتفاعًا من 6.5 مليارات في شهر مارس).

وتكبدت أعمال جوجل السحابية السريعة النمو لشركة ألفابت خسائر تشغيلية بلغت 591 مليون دولار، وهو تحسن كبير عن خسارة العام الماضي البالغة 1.43 مليار دولار.

وزادت الإيرادات من 4 مليارات دولار في الربع الأخير إلى 4.6 مليارات دولار في هذا الربع. (حققت السحابة 3 مليارات دولار العام الماضي).

اقرأ أيضًا: ألفابت تسجل أرباحًا كبيرة مع نمو الإيرادات

جوجل تسجل أرقام قياسية

تتضمن Google Cloud منصات تحليل البيانات والبنية الأساسية وأدوات التعاون وخدمات أخرى لعملاء المؤسسات.

وفي حال كنت تتساءل عن كيفية أداء أعمال أجهزة قبل إصدار Pixel 6 Pro، فإن جوجل لم تفصل أرقام الأجهزة حتى الآن. ولكن هناك فئة “المنتجات الأخرى” التي تتضمن عناصر أخرى أيضًا. وهي تحقق الآن 6.6 مليارات دولار من العائدات، ارتفاعًا من 5.1 مليارات دولار قبل عام.

وبلغت تكاليف اكتساب حركة المرور 10.93 مليارات دولار. وقالت الشركة: إن البيع بالتجزئة كان إلى حد بعيد أكبر مساهم في نمو إعلانات الشركة.

ولدى الشركة أكثر من 120 مليون شخص يشاهدون يوتيوب عبر أجهزة التلفاز كل شهر.

وعلى جانب الرهانات الأخرى، ارتفعت الإيرادات والخسائر. وسجلت المجموعة إيرادات بقيمة 192 مليون دولار، ارتفاعًا من 148 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولكنها خسرت 1.4 مليار دولار في الربع، ارتفاعًا من 1.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

اقرأ أيضًا: 5 أشياء يجب على جوجل القيام بها بعد استحواذها على شركة Fitbit