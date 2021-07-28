طريقة تغيير اسم المستخدم في تيك توك

تقوم بإدخال اسم المستخدم في تيك توك عندما تنشئ حسابك للمرة الأولى، حيث تطلب منك المنصة إدخال اسمين أحدهما اسم المستخدم والثاني هو اسم صفحتك الشخصية الذي يظهر للمستخدمين الآخرين.

ويختلف اسم المستخدم عن اسم الصفحة الشخصية أو الإسم الذي يظهر على صفحتك الشخصية.

حيث يبدأ إسم المستخدم بعلامة @، بينما يظهر اسم الصفحة الشخصية كعنوان لصفحتك الشخصية على المنصة.

ويستطيع المستخدمون الآخرون الوصول إلى صفحتك الشخصية عبر البحث بإسم المستخدم أو إسم الصفحة.

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كما يكون اسم المستخدم فريدًا من نوعه ولا يمكن أن يتكرر، بينما يمكن لاسم الصفحة أن يتكرر على حسابات مختلفة.

خطوات تغيير اسم المستخدم تيك توك.

توفر تيك توك طريقة سهلة وبسيطة لتغيير اسم المستخدم وعنوان الصفحة للحسابات المختلفة، ويمكنك ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق تيك توك على هاتفك أو موقع المنصة على الحاسب، ومن ثم اضغط على علامة الصفحة الشخصية الخاصة بك بالأسفل.

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وبعد ذلك قم بالضغط على زر التعديل لتنتقل إلى صفحة تعديل بيانات الحساب والتحكم به.

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وتستطيع عبر هذه الصفحة تعديل المعلومات الشخصية الخاصة بك وربط حسابات المنصات الأخرى بحساب تيك توك.

وتجد في بداية الصفحة مربعين أحدهما خاص بإسم الصفحة والثاني خاص بإسم المستخدم.

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ويمكنك الضغط على هذين المربعين حتى تتمكن من تغيير إسم المستخدم واسم الصفحة أيضًا.

ولكن يجب أن يكون اسم المستخدم الخاص بك فريدًا من نوعه كما قلنا، لذلك تحتاج لإدخال اسم معقد ومركب.

كما يستخدم تيك توك اسم المستخدم في إنشاء رابط صفحتك الشخصية، حيث يظهر رابط صفحتك الشخصية كالتالي: tiktok.com/@username

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ولن يستطيع أحد الوصول إلى صفحتك الشخصية عبر اسم المستخدم القديم، لذلك يجب أن تشاركه مع جميع أصدقائك ومتابعيك.

ويمكنك تغيير اسم المستخدم مرة واحدة كل 30 يومًا، وهذا يعني أنك في حاجة للانتظار لمدة 30 يومًا حتى تغيره مرة أخرى.

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