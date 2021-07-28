تعرف على الساعات الذكية التي تحصل على Wear OS 3

تعاونت جوجل مع سامسونج في تطوير نظام Wear OS 3، وهذا ما أعلن عنه في مؤتمر Unpacked لهذا العام.

ويأتي التعاون بين الشركتين على شكل نظام هجين يجمع بين خصائص Tizen بالإضافة إلى تطبيقات WearOS.

لذلك يمكنك الوصول إلى تطبيقات WearOS ومتجر جوجل بلاي على ساعات سامسونج، كما تستفيد جوجل من خبرة سامسونج في تطويع البطارية وجعلها تعمل لفترة أطول.

ولكن بحسب تصريح جوجل الجديد، فإن Wear OS 3 لن يصل إلى جميع الساعات الذكية.

الساعات الذكية التي تحصل على Wear OS 3.

اعتمدت جوجل في الماضي على نظام Wear OS 2، حيث كان يصدر مع ساعات الشركات الخارجية التي حصلت على رخصة استخدامه من جوجل.

ويختلف Wear OS عن الأنظمة التي تستخدمها شركات الساعات الصينية مثل Honor و OnePlus وغيرها من الشركات.

حيث كنت تجد Wear OS 2 في ساعات Fossil و TicWatch و الساعات التي كانت تستخدم معالجات Snapdragon Wear.

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كما صرحت شركة كوالكوم أن معالج Snapdragon Wear 3100 يستطيع تشغيل Wear OS 3، ولكن يبدو أن جوجل لها رأي آخر.

فقد أعلنت جوجل أن النظام لن يصل لساعات Fossil القديمة بالإضافة إلى ساعات سامسونج القديمة أيضًا.

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وتحصل ساعات TicWatch Pro 3 GPS و TicWatch Pro 3 Cellular/LTEو TicWatch E3 بالإضافة إلى ساعات Fossil التي لم تصدر بعد على النظام الجديد.

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وذلك يعني أن ساعات Fossil الجديدة تصدر بنظام Wear OS 2 قبل ترقيتها في منتصف عام 2022.

وأما ساعة Galaxy Watch 4 تصدر نهاية هذا العام مع النظام مباشرةً دون الحاجة لترقيتها لاحقًا.

ويبدو أن جوجل قررت التخلي عن الساعات الذكية القديمة لتنضم إلى مقبرة الخدمات التي قتلتها جوجل سابقًا.

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ويحتاج التحديث الجديد من جوجل إلى إعادة الساعة لوضع المصنع وحذف جميع التطبيقات والبيانات المخزنة داخلها ومن ثم تثبيت النظام.

ولذلك لن تحصل الساعات القديمة على التحديث مهما كان نوعها، وإذا كنت ترغب في استخدام Wear OS 3 فإنك تحتاج لاقتناء ساعة ذكية جديدة.

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