اعادة تعيين أزرار ذراع تحكم بلاي ستيشن 5

قدمت سوني ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 بتصميم مختلف، وذلك ما جعله أفضل ذراع تحكم من سوني.

وإذا كنت أحد المستخدمين القادمين من إكس بوكس، فلابد أن تلاحظ الإختلاف بين ترتيب أزرار ذراع تحكم إكس بوكس وبلاي ستيشن 5.

تغيير ترتيب الأزرار على ذراع تحكم بلاي ستيشن 5

تساعدك هذه الطريقة على تحسين استخدامك لذراع التحكم وجعله أقرب للوضع الذي كنت معتادًا عليه في جهازك القديم.

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وتستطيع تغيير ترتيب الأزرار عبر اتباع الخطوات التالية.

توجه إلى إعدادات بلاي ستيشن 5، ثم اختر اعدادات الوصول المحسن.

وبعد ذلك توجه إلى قائمة أذرع التحكم في الجهاز واختر تخصيص ترتيب الأزرار وقم بتفعيل الاختيار من داخلها.

وعندما يظهر لك شكل ذراع التحكم على الشاشة قم بالضغط على الزر في الذراع لتغيير وظيفته وجعله مختلفًا.

ولكن لن تستطيع اضافة وظائف جديد للأزرار، حيث كل زر له مرتبط بوظيفة سابقة وكل ما تستطيع فعله هو إعادة ترتيب هذه الوظائف.

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وتستطيع العودة إلى الوضع الافتراضي لترتيب أزرار ذراع التحكم في أي وقت ترغب فيه عبر الضغط على زر الإعادة أسفل الشاشة.

أهم المميزات في ذراع التحكم الجديد

بدأت سوني حملتها الدعائية حول بلاي ستيشن 5 الجديد بالكشف عن ذراع التحكم الجديدة، وذلك لأنها تطورت كثيرًا عن السابق.

كما استخدمت سوني تصميمًا جديدًا لشكل الذراع وألوانه، حيث يدمج الذراع بين اللون الأبيض والأسود ليشبه تصميم بلاي ستيشن 5.

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واعتمدت سوني على مواد جديدة لتصميم الذراع، وتظهر هذه المواد بكثرة في الأزرار التي أصبحت لامعة وتأتي باللون الأبيض أيضًا.

كما وضعت سوني بعض اللمسات الفنية على المناطق الفارغة من الأزرار في جسد الذراع، حيث تأتي المنطقة البيضاء مزينة بعلامات سوني المميزة.

وأضافت سوني محركًا جديدًا لنقل الاهتزازات من داخل اللعبة بدرجات مختلفة تتناسب مع ما يحدث داخلها.

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كما استخدمت تقنية جديدة مع أزرار الزناد الموجودة في الجزء السفلي لذراع التحكم، حيث أصبحت تستجيب بشكل مختلف لقوة الضغطة.

وقد وضعت سوني بطارية بحجم أكبر لتزيد مدة تشغيل الذراع بالإضافة لتغيير المنفذ الشحن ليصبح USB C.

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