أهم ميزات Chrome OS لعام 2021 لا تأتي من جوجل

تهتم جوجل اهتمامًا شديدًا بنظام تشغيلها Chrome OS. وهو النظام البسيط الذي يعتمد على المتصفح أكثر من أي تطبيق أو مكون آخر. كذلك فهو الوحيد المصمم لتشغيل نظام أندرويد بسهولة.

وبطبيعة الحال تزوّد جوجل نظامها بتحديثات دورية هامة. إلا أن واحدة من أهم مميزات النظام لعام 2021 لا تأتي من جوجل نفسها، بل تأتي -نوعًا ما- من أهم منافسيها، وهي مايكروسوفت.

ولا تأتي هذه المميزات بشكل مباشر من طرف مايكروسوفت بالطبع. إلا أنها نتيجة لخطوة قد اتخذتها الشركة، والحديث هنا عن برنامج Windows 365 Cloud PC الذي تم الإعلان عنه منذ فترة قصيرة.

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المنافسة بين Chrome OS وCloud PC

يقدم برنامج Windows 365 Cloud PC والمعروف اختصارًا بـCloud PC إمكانية تشغيل نظام ويندوز بالكامل مباشرةً عبر المتصفح. وكما يظهر من اسمه فالنظام يعمل عبر السحابة، أي لا يتم تشغيله من طرف الحاسب الشخصي ولا يحتاج من موارده.

وهذا يعني أن مايكروسوفت قادرة على تقديم نفس ما تقدمه جوجل من خلال Chrome OS. حيث يمكن تشغيل نظام ويندوز على أجهزة ضعيفة جدًا، تمامًا مثل ما يحدث عبر أجهزة كروم بوك.

وعليه، مايكروسوفت أصبحت قادرة على منافسة جوجل في تقديم نظام تجربة استخدام مميزة لويندوز بدون الحاجة لعتاد قوي للجهاز المستخدم، مع الحفاظ على التكلفة المنخفضة وبساطة العملية بأكملها.

ومن ناحية أخرى، هذه الخطوة ستتيح لجوجل نفسها ميزة تنافسية لم تكن لتحلم بها. وهي ببساطة أن نظام Chrome OS في الأساس يعتمد على المتصفح بشكل كامل. ومايكروسوفت ستتيح الوصول لنظام تشغيلها فقط من خلال المتصفح!

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استفادة Chrome OS من ويندوز

وقد عانت أجهزة كروم بوك في السنوات الأخيرة من بعض المشاكل الرئيسية. وهي ضعف الأداء وعدم توفر عدد كبير من التطبيقات الأساسية. والآن مايكروسوفت تحل هذه المشاكل لملاك أجهزة جوجل بسهولة.

والتجربة العامة التي سيحصل عليها المستخدم ستكون ممتازة بدون شك. حيث أنه سيكون قادرًا على الوصول لما يحتاج من ضمن النظامين في نفس الوقت، أن يستخدم نظام Chrome OS الخفيف بالشكل الطبيعي، وأن يمتلك وصولًا لويندوز بكل قوته عبر الخدمة السحابية الجديدة.

وعلى عكس ما قد يظنه البعض، هذه ليست خاطئة من مايكروسوفت، بل بالعكس، العملاقة الأمريكية ستستفيد بشدة منها.

وتلك الاستفادة ستتحقق لأن الخدمة الجديدة ستكون خدمة مدفوعة باشتراك شهري. ولا شك أن قطاع الخدمات هو القطاع الأسرع نموًا لدى شركات تقنية عديدة، ويكفي أنه يحقق لآبل على سبيل المثال أكثر من 20% من إيراداتها.

وبطريقة أو بأخرى، استخدام ويندوز عبر الاشتراك الشهري قد يدر دخلًا مناسبًا على مايكروسوفت بالمقارنة مع دخلها من بيع نسخ ويندوز.