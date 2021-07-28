طريقة استخدام أصوات الضوضاء للتركيز في iOS 15

يقدم نظام iOS 15 من شركة آبل مميزات جديدة تتعلق بزيادة التركيز ورفع كفاءة العمل، وهذا عبر وضع التركيز بالإضافة إلى الضوضاء التي ينتجها الهاتف وتعرف بإسم الضوضاء البيضاء.

وتساعدك أصوات الضوضاء البيضاء على التركيز بشكل أفضل عبر إنتاج أصوات هادئة تساعد في عزلك عن الضوضاء المحيطة بك. حيث يستطيع الهاتف إنتاج أصوات هادئة مثل صوت المحيط أو صوت المطر أو صوت خرير المياه وجريان الأنهار.

خطوات استخدام أصوات الضوضاء

تعمل هذه الخاصية مع نظام iOS 15 فقط، لذلك يجب أن يدعم هاتفك التحديث وأن يكون مثبتًا عليه حتى تتمكن من استخدامها.

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ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة يجب أن تستخدم سماعات الرأس مع الهاتف. ويمكنك استخدام أي نوع تفضله من السماعات. وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات ومن ثم توجه إلى اختيارات الوصول الخاصة.

اضغط على الأصوات والمرئيات.

الضغط على أصوات الخلفية وتفعيلها، وبعد ذلك اضغط على اختيار الأصوات حتى تختار من الأصوات المتاحة.

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ويمكنك تحديد درجة ارتفاع الصوت تلقائيًا داخل الخاصية وتجربتها أيضًا. ولكن يجب أن تفعل الوصول السريع لها.

ومن أجل تفعيل الوصول السريع اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى واجهة التحكم عبر قائمة الإعدادات.

قم بإضافة اختيارات الصوت إلى واجهة التحكم عبر الضغط على علامة الإضافة.

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وعندما ترغب في تفعيل الخاصية بشكل سريع قم بسحب واجهة التحكم من الأعلى ثم اضغط على علامة إعدادات السماع.

ويتيح لك هذا الاختيار تحديد نوع الصوت والضوضاء التي ترغب في تشغيلها ودرجة ارتفاع الصوت أيضًا.

وتوجد بعض الاختيارات الإضافية للتحكم في أصوات الضوضاء، حيث تستطيع جعل الأصوات تتوقف تلقائيًا عند تشغيل أي مقطع فيديو أو موسيقى.

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وإذا كنت ترغب في التركيز دون استخدام أي أصوات، فإن عزل الضوضاء الخاص بسماعات AirPos Pro يقدم هذه الميزة بكفاءة.

مميزات التركيز الأخرى في iOS 15

يأتي النظام مع مجموعة متنوعة من مميزات التركيز، حيث تستطيع استخدامه لمنع وصول التنبيهات عند وصولك إلى مكتبك.

كما يسمح وضع التركيز بوصول التنبيهات والإشعارات من الأشخاص الهامين الذي تقوم بتحديدهم سابقًا.

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