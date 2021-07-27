تستعد شركة مايكروسوفت لإصدار الجيل الثاني Surface Duo 2 في وقت لاحق من هذا العام. وكشفت الصور المسربة عبر الإنترنت لما يبدو أنه نموذج أولي شبه نهائي أن الجهاز الثنائي الشاشة يتضمن نظام كاميرا ثلاثية جديدة.

وظهرت الصور المسربة لأول مرة في مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب في الشهر الماضي. ويدعي موقع Windows Central أنها حقيقية.

ومن المتوقع أن تطلق مايكروسوفت جهاز Surface Duo 2 في شهر سبتمبر أو أكتوبر.

ويبدو أن نظام الكاميرا ضمن الجهاز الجديد هو التغيير الرئيسي المهم من الناحية العتادية. ويشاع أنه يشتمل على تقريب وزاوية فائقة الاتساع وعدسة قياسية.

وتظهر الصور المسربة نتوء في الجزء الخلفي من الجهاز، مثل العديد من هواتف أندرويد الرائدة الحالية.

ويبدو أيضًا أن مايكروسوفت قد نقلت قارئ بصمات الأصابع إلى زر الطاقة وركزت على جعل منفذ USB-C في الجانب الأيمن السفلي من الجهاز.

ومن المتوقع أن يحتوي Surface Duo 2 على تعديلات طفيفة نسبيًا في التصميم بشكل عام، مع ظهور معظم التغييرات المهمة في نظام الكاميرا والمواصفات الداخلية.

وتشير الشائعات إلى أن الجهاز يتضمن معالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وشريحة NFC للمدفوعات دون تلامس.

اقرأ أيضًا: كيف أثر هاتف Surface Duo في مايكروسوفت

Surface Duo 2 يأتي بكاميرا ثلاثية جديدة

قد تقوم مايكروسوفت بزيادة حجم شاشات الجهاز بشكل طفيف، مع حافات أرق قليلاً وخيارات لكل من نسخ الألوان بالأبيض والأسود.

ويبدو أن مايكروسوفت تلتزم بشاشات منفصلة عبر الجهاز الجديد. وذلك بدلاً من اختيار شاشة قابلة للطي مثل Galaxy Z Fold 3 القادم من شركة سامسونج.

وهذا يعني أن التركيز يكون منصبًا مدى تحسين مايكروسوفت لجانب البرنامج في Surface Duo 2.

ويمثل الجيل الثاني من الجهاز خطوة كبيرة من الناحية العتادية مقارنة بالجهاز الأصلي. الذي تم شحنه بمواصفات قديمة ودون ميزات الأجهزة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي الجهاز الأصلي على مجموعة متنوعة من تحديثات البرامج. ولكن أندرويد 11 لم يظهر بعد.

وتسبب هذا بجعل الجهاز الأصلي يعاني من المشكلات المنتظمة مع تعدد المهام والإيماءات وإيقاف تشغيل الشاشة أثناء وضع الكتاب والإقفال باستخدام قارئ بصمات الأصابع.

اقرأ أيضًا: أبرز ميزات وعيوب هاتف مايكروسوفت Surface Duo القابل للطي