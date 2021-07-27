مقارنة بين بطارية Magsafe من آبل والشركات المنافسة؟

أعلنت شركة آبل عن بطارية جديدة صغيرة تلتصق مغناطيسيًا بهواتف آيفون 12 تستخدم تقنية Magsafe.

ولا تعتبر هذه البطارية التي تستخدم تقنية MagSafe الأولى من نوعها، حيث صدرت بطاريات مشابهة من الشركات الخارجية.

كما لن تحتاج إلى تثبيتها يدويًا في الهاتف حيث أنها تستخدم الاتصال المغناطيسي للالتصاق بالهاتف، وهذا ما توفره تقنية MagSafe.

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ولا يمكن أن نقارن بين بطارية آبل وجميع الشركات الخارجية التي تقدم بطاريات تعمل بتقنية Magsafe. ولذلك نقارن في هذا الموضوع البطارية مع بطارية شركة Anker.

فرق السعر بين بطارية آبل و Anker

تأتي بطارية آبل بتقنية Magsafe بسعر أعلى من جميع البطاريات المنافسة، وذلك لأنها تحمل شعار الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

وتباع البطارية بسعر 100 دولار تقريبًا، بينما يأتي سعر بطارية Anker التي تستخدم تقنية MagSafe بسعر 50 دولار تقريبًا.

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وتأتي بطارية آبل بسعر أعلى قليلًا لأنها تستخدم مواد أفضل في تصميم البطارية. ولكن هذا لا يعني أنها أفضل دائمًا.

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التوافق مع هواتف آيفون

تأتي بطارية Anker بتقنية MagSafe معتمدة رسميًا من آبل. ولكن لا يتعرف عليها نظام iOS كبطارية إضافية. ولذلك لن تظهر في إضافات التحكم بالطاقة.

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ولكن بطارية آبل الرسمية التي تستخدم تقنية Magsafe تتوافق مع جميع جوانب النظام. ولذلك يعرض النظام نسبة شحنها والطاقة المتبقية بها.

الفرق من ناحية السعة والحجم

تتفوق بطارية Anker في القدرة حيث تأتي بقدرة 18.5 واط ساعي، بينما تأتي بطارية آبل بقدرة 11.3 واط ساعي.

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ولذلك إذا كنت تفضل اقتناء بطارية ذات قدرة أكبر وسعر أقل فإن بطارية anker تعتبر اختيارًا مناسبًا للغاية.

وتتشابه البطاريات من ناحية الحجم الخارجي والتصميم. ويعتبر الفرق الوحيد هو استخدام آبل لمواد أفضل.

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سهولة الاستخدام

تستخدم بطارية Anker منفذ USB C لشحنها بدلًا منفذ Lightning، وهذا يساعد المستخدم في توحيد منافذ الشحن لجميع أجهزته.

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ويمكنك التخلي عن استخدام منفذ Lightning مع جميع منتجات آبل تقريبًا، حيث إن المنتجات التي تستخدمه للشحن تدعم الشحن اللاسلكي مثل هواتف آيفون أو سماعات AirPods pro.

بينما تأتي المنتجات التي لا تدعم الشحن اللاسلكي بمنفذ USB C وهذا ما يجعل استخدام بطارية Anker الخارجية أسهل.

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