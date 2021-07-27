مؤسس أمازون يعرض 2 مليار دولار على ناسا

عرض مؤسس شركة أمازون على وكالة ناسا خصمًا لا يقل عن 2 مليار دولار مقابل منح شركته الفضائية عقدًا لنظام هبوط بشري على سطح القمر فاز به منافسه إيلون ماسك، في وقت سابق من هذا العام.

ويمثل عرض بيزوس الجديد الأحدث في سلسلة متصاعدة من الجهود لفوز Blue Origin بالعقد.

وفي رسالة إلى مدير ناسا، قال مؤسس أمازون إنه يتنازل بشكل دائم عن ما يصل إلى ملياري دولار من مدفوعات العقود لأول عامين إذا أضافت ناسا مركبة الهبوط على القمر Blue Moon التابعة لشركة Blue Origin إلى مرحلة رئيسية من برنامج نظام الهبوط البشري التابع للوكالة.

علاوة على ذلك تمول Blue Origin ذاتيًا إطلاقًا اختباريًا لمركبة Blue Moon إلى مدار أرضي منخفض، وهو إنجاز يرجح أن يساوي مئات الملايين.

وقال مؤسس أمازون: أعتقد أن هذه المهمة مهمة. ويشرفني أن أقدم هذه المساهمات وأنا ممتن لكوني في وضع مالي لأتمكن من القيام بذلك.

ويأتي الالتماس قبل أسبوع من موعد إصدار مكتب المساءلة الحكومية التابع لهيئة الرقابة قرارًا بشأن احتجاج رسمي على منح ناسا العقد لشركة SpaceX.

وقال جيف بيزوس: كل ما تحتاجه ناسا هو الاستفادة من هذا العرض وتعديل العقد.

فيما قال متحدث باسم وكالة ناسا إن الوكالة كانت على علم برسالة بيزوس. ولكنها رفضت التعليق من أجل الحفاظ على نزاهة العملية الجارية وفصل مكتب المساءلة الحكومية في هذه المسألة.

وفي رسالته، قال مؤسس أمازون إن العرض بقيمة ملياري دولار من شأنه أن يسد النقص في تمويل ميزانية نظام الهبوط البشري ويعيد البرنامج إلى المسار الصحيح.

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مؤسس أمازون يعرض 2 مليار دولار

أوقف احتجاج Blue Origin على قرار ناسا عقد شركة SpaceX مع ناسا بقيمة 3 مليارات دولار. بينما يفصل مكتب المساءلة الحكومية في حقائق القضية.

والموعد النهائي لصدور قرار مكتب المساءلة الحكومية هو الثاني من أغسطس. وقد يوصي هذا الحكم – ولكن لا يجبر – ناسا بإعادة برنامج الجوائز ومراجعة قرارها. أو رفض احتجاج Blue Origin واستئناف خطة ناسا الحالية.

ومنذ تقديم احتجاجها، أطلقت Blue Origin إستراتيجية تهدف إلى إقناع وكالة ناسا بإصدار إجراء تصحيحي بشأن قرارها فيما يخص نظام الهبوط البشري قبل أن يصدر مكتب المساءلة الحكومية حكمه.

ويمثل عرض الخصم البالغ 2 مليار دولار لبيزوس هو أحدث جهود الشركة لمنح وكالة ناسا سببًا لاختيار عرض Blue Moon. ولكنه ليس العرض الشخصي الأول من بيزوس.

وفي عام 2019، التقى مؤسس أمازون بمدير ناسا آنذاك لعرض دفع 30 في المئة من تكلفة مهمة المسبار التجريبي للهبوط على سطح القمر التابعة لشركة Blue Origin. أو ما يقرب من 200 مليون دولار في ذلك الوقت.

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