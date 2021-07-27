سامسونج تكشف عن مستقبل الألعاب مع Odyssey Neo G9

تبدأ شركة سامسونج بتلقي الطلبات الأولية لشاشة Odyssey Neo G9 بقياس 49 إنش في 29 يوليو مقابل 2500 دولار.

وأعلنت سامسونج عن الإطلاق العالمي لشاشة الألعاب المنحنية من الجيل التالي Odyssey Neo G9 المعززة بتقنية Quantum Mini LED.

وتنضم Odyssey Neo G9 إلى تشكيلة Odyssey، حيث ترتقي بالألعاب إلى المستوى التالي. وذلك مع تقنية Quantum Matrix المدعومة بـ Quantum Mini LED و Quantum HDR 2000 للحصول على تجربة ألعاب غامرة.

ومع الإطلاق السابق لشاشة Odyssey G9 في عام 2020، دفعت سامسونج حدود شاشات الألعاب المتميزة بجودة صورة سلسة ورائعة.

ونتيجة لذلك تقدم أول شاشة منحنية Quantum Mini LED في الصناعة أدق التفاصيل بغض النظر عن اللعبة التي يتم لعبها.

وتتميز Odyssey Neo G9 بتكنولوجيا Quantum Matrix جنبًا إلى جنب مع الاستجابة الفائقة السرعة ومعدلات التحديث، وتقدم صورة ديناميكية وأداء متميز لجميع اللاعبين.

وقالت الشركة: استجابت سامسونج لمطالب وتوقعات حتى أكثر اللاعبين تطلبًا من خلال إطلاق مجموعة شاشات Odyssey المخصصة للألعاب العام الماضي.

وأضافت: مع طرح Odyssey Neo G9 المجهزة بشاشات Quantum Mini LED، يسعدنا تقديم تجربة ألعاب متطورة لعملائنا وإثبات ريادتنا المستمرة في السوق.

وتستخدم Odyssey Neo G9 نفس تقنية Mini LED المدمجة في أحدث تشكيلة Neo QLED من سامسونج. ويتم تمكين تقنية العرض من الجيل التالي من خلال مصدر ضوء جديد، وهو Quantum Mini LED.

بالإضافة إلى ذلك تجعل تقنية Quantum Matrix مصابيح Quantum Mini LED المناطق المظلمة أكثر قتامة والمناطق الساطعة أكثر إشراقًا مع 2048 منطقة تعتيم، مما يضمن استمتاع المشاهدين بالمحتوى كما ينبغي رؤيته.

ويوفر Quantum HDR 2000 سطوعًا قصوى يبلغ 2000 شمعة، مع الحصول على شهادة من VDE، إلى جانب نسبة تباين ثابتة تبلغ 1،000،000:1.

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سامسونج تكشف عن Odyssey Neo G9

بالإضافة إلى ذلك توفر تقنية جودة الصورة المتطورة من الشركة مستويات مثالية من الأبيض والأسود لتباين لا مثيل له وتفاصيل دقيقة.

واستنادًا إلى تقنية الأداء العالي التي ابتكرتها Odyssey G9 الحالية. تتميز Odyssey Neo G9 بشاشة بقياس 49 إنشًا فائقة الاتساع مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 32:9.

بالإضافة إلى ذلك فإنها توفر دقة 5120×1440 بكسل مع معدل تحديث 240 هرتز، ووقت استجابة 1 ميلي ثانية.

وتوفر Odyssey Neo G9 المزامنة التكيفية عبر DP1.4 ومعدل التحديث المتغير HDMI2.1 عبر HDMI 2.1 مع توافق NVIDIA G-SYNC و AMD FreeSync Premium Pro. ويوفر ذلك حركة ديناميكية وسلسة مشهدًا تلو الآخر.

وتتناسب الشاشة بسلاسة مع أي إعداد أو بيئة للألعاب. مع مظهر خارجي أبيض ونظام إضاءة أساسي خلفي مستقبلي. الذي يتضمن 52 لونًا وخمس خيارات لتأثيرات الإضاءة.

علاوة على ذلك تأتي الشاشة مزودة بميزة CoreSync، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص الإعدادات باستخدام وضع الألوان المتعددة، من أجل الانغماس.

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