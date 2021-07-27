تيسلا تسجل أكثر من مليار دولار في صافي الدخل

باعت شركة تيسلا ما يكفي من السيارات ومنتجات الطاقة لجني الأرباح حتى دون احتساب بيع أرصدة الانبعاثات لشركات صناعة السيارات الأخرى، وهو ما يمثل علامة فارقة للشركة.

وكان هذا هو الربع الثامن المربح على التوالي لشركة تيسلا. ولكنه الأول الذي يمكن أن تقول فيه إنها شركة صناعة سيارات مربحة.

وأفادت الشركة أنها حققت أرباحًا بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021، منها 354 مليون دولار من مبيعات الائتمان. وجاء الباقي من مبيعات السيارات، بالإضافة إلى زيادة مبيعات تخزين الطاقة.

ونجحت تيسلا في تحقيق ذلك بالرغم من خسارة 23 مليون دولار من رهانها الكبير على عملة بيتكوين (وهو الأمر الذي ساعدها في تحقيق ربح في الربع الأخير)، وتأخير طرح النماذج المجددة من Model S و Model X، والنقص العالمي في أشباه الموصلات.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 11.9 مليار دولار في هذا الربع.

وسيطرت نماذج Model 3 و Model Y على مبيعات تيسلا مرة أخرى، مما يثبت من جديد أن هناك سوقًا للسيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة.

وسلمت تيسلا أكثر من 200 ألف سيارة من Model 3 و Model Y في الربع، مقارنة بنحو 1895 سيارة من Model S.

ومن الواضح أن النجاح الأولي لسيارة Model Y كان كافياً لمنح الشركة دفعة. ولكن من الصعب تحديد حجمها بالضبط. وذلك بالنظر إلى أن الشركة لا تفصل المبيعات حسب النموذج الفردي.

وينطبق الأمر نفسه مع الصين، إذ لا تفصل الشركة المبيعات بحسب البلد. ولكنها تقدم سيارات محلية الصنع من مصنعها خارج شنغهاي منذ أكثر من عام.

وقد ساعد ذلك الشركة على الاستمرار في تنمية أعمالها. وقالت تيسلا إنها تعتبر المصنع في الصين مركز تصدير السيارات الأساسي.

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تيسلا تسجل مليار دولار في صافي الدخل

من المفترض أن تتمتع الشركة بقدرة أكبر عندما تبدأ في تصنيع المركبات في المصنعين اللذين تقوم ببنائهما في تكساس وألمانيا.

وتقلل هذه المصانع من تكلفة بيع السيارات في منطقة معينة وتساعد مصنع الشركة الأصلي في كاليفورنيا الذي يعمل منذ بعض الوقت بطاقته الإنتاجية العظمى.

وجاء نمو أعمال السيارات إلى نطاق عالمي على حساب بعض المشاريع الأخرى. وكما ذكرت الشركة فإنها أرجأت مرة أخرى إطلاق شاحنتها النصفية حتى عام 2022.

وقالت الشركة إن شاحنتها النصفية جاهزة بشكل أساسي للإنتاج. ولكن صنعها على نطاق واسع من شأنه أن يقضي على توافر خلايا البطارية من الجيل التالي التي تحتاجها لشاحنة Cybertruck و Model Y.

وقدمت تيسلا أيضًا تحديثًا حول تطوير خلايا البطارية من الجيل التالي. التي تم الإعلان عنها العام الماضي في حدث Battery Day.

وقالت الشركة: تم إحراز تقدم كبير ولكن هناك المزيد من العمل اللازم قبل أن نتمكن من تحقيق حجم الإنتاج. ونجحنا في اختبار التصميم الجديد للمركبات، حيث يتم بناء هذه الخلايا في الإطار الهيكلي.

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