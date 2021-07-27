تعلم الكتابة السريعة عبر لوحة المفاتيح بالعربية والإنجليزية

تعتبر الكتابة السريعة واحدة من أهم المهارات التي يحتاج الكثيرين أن يتعلموها. وذلك لأن هذه المهارة أساسية ومؤثرة خصوصًا لمن يمتهنون مجالات تحتاج الكتابة بسرعة عبر لوحة المفاتيح، بداية من الكتابة وصولًا للبرمجة.

وتعلم هذه المهارة ليس بالأمر الصعب، والهدف هو الوصول للكتابة بأسرع معدل ممكن مع أقل عدد من الأخطاء، هذا دون الحاجة للنظر للوحة المفاتيح أثناء الكتابة بالطبع.

ونظرًا لأهمية هذه المهارة فهناك العشرات من المواقع التي تقدّم خدمة تعليم الكتابة السريعة بشكل مجاني. كما أنه من السهل أن يتعلمها المستخدم سواء كان يكتب بالعربية أو بالإنجليزية.

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تعلم الكتابة السريعة عبر لوحة المفاتيح

تعلم الكتابة السريعة هي عملية مشابهة لتعلّم أي مهارة أخرى. حيث تحتاج إلى تعلّم الأساسيات والمبادئ ومن ثم الممارسة لعدد من الساعات. والأساسيات هنا بسيطة، وتعتمد على تمركز يديك في مكان مناسب يسمح بالوصول لجميع الأزرار، كما بالصورة:

وتبدأ رحلة تطوير هذه المهارة بالاعتماد على واحد من المواقع المتخصصة لذلك، ولعل أبرزها هو موقع Typing Study.

وعند دخول الموقع يطلب منك تحديد اللغة المطلوبة من ضمن عدد كبير من اللغات التي يدعمها. يمكنك أن تختار العربية أو الإنجليزية، ومن ثم يوضح لك الموقع كيفية الكتابة بسرعة من خلال عدد من التدريبات التي تزداد صعوبتها تدريجيًا.

وواحد من المواقع الأخرى هو موقع Tybaa، الذي يوفر أيضًا دروس تدريجية مقسمة حسب صفوف لوحة المفاتيح، ويتخصص الموقع في تعليم الكتابة السريعة باللغة العربية.

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وتتعدد مواقع تعليم هذه المهارة، ومن بينهم موقع Harmash أيضًا الذي يساعد على تطوير المهارة وزيادة سرعتها إلى جانب العديد من النصائح حول وضعية الجلوس المثالية للكتابة. ويقدم الموقع أيضًا تمرينات مختلفة تساعد على زيادة السرعة والدقة.

وفي حال أنك أتقنت المهارة بالفعل وتود اختبارها فإن هناك مواقع مخصصة لقياس السرعة وليس التعليم. ومن بينها موقع TypingTest الذي يتيح لك اختبار سرعتك إلى جانب مجموعة من الألعاب المسلية التي يوفرها في نفس المجال.

ولا شك في أن الكتابة السريعة تحتاج من ممارسها عدم النظر إلى لوحة المفاتيح. كما أنها تحتاج استخدام الأصابع العشر في الكتابة. وهنا ننتقل للحديث عن موقع TypingClub الذي يساعد على تنمية هذه المهارات لكن بالاعتماد على اللغة الإنجليزية مع عدم وجود دعم للعربية.