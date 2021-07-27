الشحن اللاسلكي المغناطيسي قادم لنظام أندرويد

شوقت شركة Realme لجهاز جديد يسمى Realme Flash، الذي تدعي أنه قد يكون أول هاتف يعمل بنظام أندرويد يستخدم الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

وفي حين أنه يبدو أن الشركة تنافس نظام MagSafe من شركة آبل لمجموعة آيفون 12، فإن Realme تتخذ نهجًا مختلفًا إلى حد ما مع الأجهزة الأولية.

ووفقًا لما أورده موقع GSMArena، فإن Realme تستعد لإطلاق شاحن لاسلكي مغناطيسي يسمى MagDart وهو أضخم بكثير من قرص MagSafe من آبل.

ويقال إن سرعات الشحن تتجاوز 15 واط التي تصل إليها MagSafe، مما يجعله أسرع شاحن مغناطيسي في العالم. ولكن المفاضلة هي أن الجهاز أكثر سمكًا ويتطلب مروحة تبريد نشطة.

ويلتصق MagDart، وهو عبارة عن مكعب سميك مع تهوية في الخلف، مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من الهاتف لشحنه.

والاتصال بين الشاحن والهاتف لاسلكي. ولكن شاحن MagDart يتطلب اتصال USB من النوع C.

وتعمل Realme أيضًا على شاحن MagDart أقل حجمًا يشبه إلى حد كبير قرص MagSafe من آبل، حسبما ذكر موقع Gizmochina الأسبوع الماضي.

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Realme تجلب الشحن اللاسلكي المغناطيسي

وفقًا لموقع GSMArena، يكون Realme Flash هاتفًا رائدًا بمعالج Snapdragon 888.

ويظهر عرض تم تسريبه للهاتف أن نموذجًا واحدًا على الأقل يحتوي على 256 جيجابايت من التخزين و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويتميز Realme Flash بشاشة منحنية بفتحة ثقب في الزاوية اليسرى العليا. وهناك في الجزء الخلفي كاميرا ثلاثية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة Realme UI 2.0. وقالت مصادر مطلعة على خطط Realme إنه من المحتمل أن يتم الإعلان عنه في الأسبوع المقبل.

ولم تقم Realme أبدًا بتضمين الشحن اللاسلكي في أي من هواتفها من قبل. وذلك بالرغم من أنها تبيع أجهزة الشحن اللاسلكية Qi التي تعمل مع ملحقات مثل سماعات الأذن.

واستغرق الأمر سنوات عديدة حتى تستخدم العلامة التجارية الشقيقة لشركة أوبو Oppo هذه التقنية. وذلك بعد التركيز على نظام الشحن السريع السلكي VOOC الذي تم اعتماده أيضًا باسم Dash Charge في العديد من هواتف شركة ون بلس OnePlus.

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