إل جي لديها سماعات أذن لاسلكية تراعي الخصوصية

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Tone Free FP من شركة إل جي بوضع الهمس حيث يمكنك وضع سماعة الأذن اليمنى بجوار فمك أثناء المكالمات لاستخدامها كميكروفون مخصص.

وتراعي هذه الميزة الخصوصية لتلك اللحظات التي لا تريد فيها التحدث بصوت عالٍ بما يكفي لالتقاط الصوت من سماعات الأذن في أذنيك.

وهناك ثلاث سماعات أذن جديدة في التشكيلة – FP5 و FP8 و FP9 – وهي تشترك في الكثير من المواصفات إذ جميعها تعمل على إلغاء الضوضاء. وتحتوي على ثلاث ميكروفونات لكل سماعة أذن، ولديها تصنيف مقاومة الماء IPX4 لتحمل الرذاذ.

ويبلغ طول ساق السماعة 4.4 ميليمتر، أي أقصر من نماذج إل جي السابقة، وقد قاموا بتحسين برامج التشغيل والأغشية التي تدعي الشركة أنها توفر صوتًا جهيرًا أكبر دون التأثير في الوضوح.

وتوفر المعالجة المكانية لسماعة الرأس ومرحلة الصوت الثلاثي الأبعاد تجربة صوتية تحيط بالمستمع.

ومع ذلك، هناك ميزات فردية حصرية لواحدة أو اثنتين من سماعات الرأس. أهمها محجوزة لسماعات الأذن FP9. التي يمكن أن تعمل حافظتها كجهاز إرسال لاسلكي للسماح باستخدام سماعات الأذن مع الأجهزة التي لا تدعم تقنية البلوتوث.

وباستخدام كابل USB-C إلى aux. يمكن توصيل الحافظة بأي شيء من منصات الألعاب إلى نظام الترفيه على متن الطائرة، مما يلغي الحاجة إلى استخدام محول بلوتوث منفصل.

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إل جي تحدث تجربة الاستماع اللاسلكية

تتميز سماعات الأذن FP8 و FP9 بتقنية الأشعة فوق البنفسجية لقتل البكتيريا من إل جي. التي تقول الشركة إنها يمكن أن تقتل 99.9 في المئة من البكتيريا الموجودة عبر شبكة سماعات الأذن في غضون خمس دقائق لتقليل فرصة الإصابة بالتهابات الأذن الداخلية.

كما تم تحسين عمر بطارية هاتين السماعتين مقارنةً بسماعة FP5. ويمكنهما العمل لمدة 10 ساعات عند الشحن، أو ما يصل إلى 24 ساعة عند استخدامها مع حافظة الشحن.

وتوفر أحدث سماعات الأذن من إل جي، مقترنة بتطبيق TONE Free، المزيد من الإمكانات. وذلك من خلال الوصول إلى المعادل ووضع الصوت المحيط وتخصيص التحكم باللمس. بالإضافة إلى Find My Earbuds للمساعدة في تحديد موقع سماعة الأذن عند فقدها أو وضعها في غير مكانها.

ويتميز التطبيق أيضًا بـ LAB، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى إعدادات خاصة مثل وضع الهمس ووضع الألعاب.

ويدعم نموذج FP8 الشحن اللاسلكي. وتتوفر سلسلة LG TONE Free FP الجديدة ابتداءً من هذا الشهر في الأسواق الرئيسية. وذلك بمجموعة من الألوان مثل الأسود الفحمي والأبيض اللؤلؤي.

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