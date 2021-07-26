أفضل التطبيقات لمتابعة أحداث أولمبياد طوكيو 2020

في أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام في الفترة من 23 من شهر يوليو الحالي إلى الثامن من شهر أغسطس القادم من المتوقع أن يتنافس ما يصل إلى 11،091 رياضيًا في339 حدثًا ضمن 33 رياضة.

ووسط هذه المنافسة المحتدمة يصبح أمر متابعة أجندة الألعاب اليومية وقائمة الدول المتصدرة والميداليات المحرزة والفائزين أمرًا صعبًا للغاية.

ومع ذلك فإن وجود تطبيق في هاتفك الذكي من شأنه أن يتيح لك متابعة جميع أحداث الأولمبياد في الوقت الفعلي.

تطبيق Olympics

التطبيق الرسمي للجنة الأولمبية الدولية يتيح لك الحصول على آخر التحديثات والأخبار ومواعيد المنافسات بالإضافة إلى بث مباشر للحظات التتويج.

ويمكنك أيضًا تخصيص التطبيق واختيار رياضتك المفضلة والدولة ورياضيك المفضلين والحصول على إشعارات في الوقت الفعلي.

ويتيح لك التطبيق ايضًا لعب لعبة تسمى Tokyo 2020 Fanzone لاختبار معلوماتك عن أولمبياد طوكيو 2020 وجميع الفعاليات السابقة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور.

اقرأ ايضًا: أفضل التطبيقات لتحرير مقاطع تيك توك

تطبيق Olympic Channel

يتيح لك التطبيق تغطية متواصلة لفعاليات أولمبياد طوكيو 2020 لحظة بلحظة عبر الصوت والفيديو. مثل لحظات التتويج والأحداث البارزة.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك التعرف على ما يجري من وراء الكواليس. والمقابلات مع الرياضيين من جميع أنحاء العالم ومتابعة البرامج الأصلية حول الأولمبياد بجميع اللغات.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

تطبيق Medal Standings Olympic

إذا كنت مهتمًا فقط بمعرفة ترتيب الدول والميداليات التي تم توزيعها في أولمبياد طوكيو 2020 فإن هذا التطبيق سيمكنك من معرفة الترتيب النهائي في الوقت الفعلي.

حيث يتيح لك معرفة موقف الدول وترتيبها من حيث الميداليات المحرزة في كل رياضة على حدى أو يمكنك استعراض الترتيب العام في أي لحظة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

اقرأ ايضًا: إصلاح مشكلة توقف التطبيقات عن العمل في آيفون

تطبيق Tokyo Gold

يتيح لك التطبيق الاطلاع الدائم على جميع الأحداث والنتائج في أولمبياد طوكيو 2020 من خلال إنشاء قائمة بالرياضات المفضلة لديك للحصول على أخر الأخبار عنها.

ويقدم التطبيق ايضًا عرض موقف الميداليات والفائزين والتقويمات والجداول الزمنية المتعلقة بالمسابقات وجميع الأحداث في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك يجعل التطبيق من السهل معرفة الأحداث القادمة والأحداث التي انتهت بتوقيتك الزمني المحلي مما يجعله من أفضل التطبيقات لمتابعة أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.