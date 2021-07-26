كل ما تريد معرفته عن صيغة AAB الجديدة لتطبيقات أندرويد

ظلّت الصيغة المعتمدة لتطبيقات أندرويد هي صيغة APK، وذلك لفترة طويلة من الزمن. لكن جوجل وبشكل مفاجئ اتخذت قرارتها لتغيير الصيغة لتصبح AAB. فما هي صيغة AAB وما الجديد فيها؟

وتميز نظام أندرويد دائمًا بدعمه لتحميل وتنصيب التطبيقات والألعاب من خارج المتجر. ولهذا فالمستخدمين على علم بصيغة APK وماهيتها، على عكس الوضع على نظام iOS من أبل.

يمكن لأي مستخدم أن يقوم بتحميل أي تطبيق وتنصيبه على الهاتف دون الحاجة لمتجر. وبجانب ذلك، يمكن أيضًا لهواتف أخرى لا تدعم متجر بلاي -مثل هواتف هواوي- من الوصول لتلك التطبيقات.

وجعلت هذه العوامل من نظام أندرويد نظامًا مشهورًا بالحرية التي يتيحها للمستخدمين. بالرغم من هذا، يبدو أن جوجل على وشك إحداث تغييرات كبيرة في طريقة عمل التطبيقات، تغييرات قد تكون سلبية أو إيجابية.

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الفرق بين صيغة AAB وAPK

يُقصد بالصيغة نوعية الملف، أو امتداده، تمامًا مثل صيغ EXE لبرامج ويندوز أو PNG للصور. ومنذ سنوات وصيغة تطبيقات وألعاب أندرويد هي APK، إلى أن قامت جوجل بالإعلان عن الصيغة الجديدة في مؤتمر Google I/O الماضي.

وتاتي كلمة APK كاختصار لـ”Android Application Package”، أي حزمة تطبيق أندرويد. يمكن وصف هذا النوع من الملفات بأنه ملف مضغوط يضم بداخله مئات الملفات الصغيرة التي تكوّن التطبيق.

ونظرًا لأن هذا الملف الوحيد يضم كل ملفات التطبيق فهذا قد تسبب في ظهور مشكلة كبيرة، وهي زيادة سعة الملف نفسه ومساحته التخزينية. من المعوقات التي تواجه مطور التطبيقات هي أنه يكون مجبر لكتابة لبرمجة التطبيق بشكل مناسب لكل الأجهزة والهواتف، ونتيجة لذلك تزداد مساحة التطبيق.

وبدأت جوجل في تطوير صيغة AAB لحل كل المشاكل الموجودة في الصيغة الحالية APK، لكن التعامل مع التطبيق سيكون من طرف جوجل نفسها.

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وتختصر كلمة AAB جملة “Android Application Bundle”، أي حزمة تطبيق أندرويد المجمعة. في المستقبل سيقوم المطورين بتطوير تطبيقاتهم بتلك الصيغة الجديدة ومن ثم رفعها للمتجر، ليتعامل الأخير معها.

لاحقًا عندما يقوم المستخدم بتحميل تطبيق من المتجر فهو لن يحمّل التطبيق بالكامل. بدلًا من ذلك سيحمّل فقط الجزء اللازم لأول تشغيل للتطبيق، ولاحقًا سيكون بإمكانه تحميل باقي المكونات عندما يبدأ في استخدامها.

وبالرغم من أن هذه الخطوة تأتي لخدمة المستخدمين إلا أنه ستؤثر سلبًا على قطاع آخر من المستخدمين. أولًا مستخدميّ هواتف هواوي، أو أي هواتف لا تدعم خدمات جوجل. ثانيًا هي مايكروسوفت نفسها!

فهمنا أن التعامل مع صيغة AAB الجديدة من طرف النظام سيعتمد على خدمات جوجل ومتجر بلاي ستور، وهي أمور لن تتوفر لدى مستخدمي هواوي، أو في ويندوز 11، والذي سيعتمد على متجر أمازون وتطبيقات APK التقليدية.