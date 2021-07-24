طريقة تغيير كلمة مرور روبلوكس

تتعرض الكثير من حسابات روبلوكس إلى السرقة، ولذلك يجب تغيير كلمة مرور روبلوكس بشكل مستمر حتى تحمي حسابك بشكل أفضل.

ويهتم المخترقون بسرقة حسابات روبلوكس التي تحتوي على عملات روبوكس كثيرة أو الحسابات المربوطة بالبطاقات البنكية، وقد يتم بيع هذه الحسابات عبر منتديات الإنترنت المظلمة.

خطوات تغيير كلمة مرور روبلوكس.

يمكنك تغيير كلمة المرور من الموقع الخاص باللعبة عبر الحاسب، كما تستطيع إدارة جميع بيانات حسابك في اللعبة من خلاله.

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لذلك توجه إلى موقع اللعبة ثم قم بالضغط على علامة ترس الإعدادات الموجودة في أعلى الصفحة.

وبعد ذلك اختر الإعدادات من القائمة التي تظهر لك حتى تنتقل إلى واجهة تغيير بيانات حسابك كما ترغب.

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وبعدها ينقلك الموقع إلى قائمة الإعدادات التي تجد بداخلها جميع الاختيارات المتعلقة بإدارة حسابك.

ومن ثم قم بالضغط على معلومات الحساب الخاص بك، وتجد في أعلى القائمة اسم المستخدم وبعدها كلمة المرور الخاصة بك.

وتستطيع تغيير كلمة المرور عبر زر القلم الموجود إلى جانبها، وبعد ذلك تظهر نافذة إدخال كلمة المرور الجديدة.

ولا تطلب منك روبلوكس استخدام حروف خاصة أو الدمج بين الحروف والأرقام في كلمة المرور.

ولكن يجب أن تستخدم كلمة مرور معقدة تجمع بين الرموز والأرقام والحروف المختلفة حتى تصبح أقوى ويصعب تخمينها وسرقة الحساب.

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وعندما تنتهي من إدخال كلمة المرور الجديدة قم بالضغط على زر Update حتي يتم تحديثها.

حماية حساب روبلوكس بشكل أفضل.

لا تطلب منك روبلوكس تأكيد البريد الإلكتروني الذي استخدمته في التسجيل أو ربط الحساب برقم هاتفك.

ويجعل هذا استعادة كلمة المرور أو الحساب نفسه أمرًا أصعب لأنك لن تستطيع اثبات ملكيتك للحساب.

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ولذلك يجب تأكيد البريد الإلكتروني المستخدم في الحساب وربطه مع رقم هاتف تستخدمه.

وتستطيع ربط رقم الهاتف الخاص بك مع حساب روبلوكس عبر التوجه إلى معلومات الحساب، ثم الضغط على إضافة رقم هاتف.

ويمكنك لاحقًا استعادة حسابك أو كلمة المرور عبر رقم الهاتف الذي قمت بربطه مع حساب روبلوكس.

استعادة كلمة مرور روبلوكس.

تستطيع أن تستعيد كلمة مرور روبلوكس عبر شاشة تسجيل الدخول، ثم الضغط على نسيان كلمة المرور.

ويمكنك أن تستعيد اسم المستخدم إذا كنت نسيته ولكن تتذكر كلمة المرور.

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وبعد أن تضغط على رابط استعادة كلمة المرور، فإن الموقع يطلب منك إدخال البريد الإلكتروني الذي استخدمته أو رقم الهاتف المربوط بالحساب.

وتجد رابط استعادة كلمة المرور وإنشاء كلمة مرور جديدة في رسالة على بريدك الإلكتروني أو تجد رمز دخول يصل إلى هاتفك إن قمت باختيار ذلك.

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