ماذا تفعل عند تلقي مكالمات مزعجة من رقم شبيه برقمك

هناك أنواع عديدة من عمليات الخداع والنصب. وبشكل عام، الخداع عبر المكالمات الهاتفية هو نوع منتشر ومتأصل في جميع بلدان العالم. ومع الوقت بدأ الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال بإستخدام وسيلة غريبة جدًا. وهي الاتصال بك من رقم مشابه تمامًا إلى رقمك مع اختلاف بسيط في رقم أو رقمين كنوع من أنواع المكالمات المزعجة.

عندما يقوم شخص ما بالاتصال بك من رقم مشابه إلى رقمك. فهو ينفذ أحد عمليات الخداع المعروفة باسم Neighbor Spoofing. وهذا الأسلوب ببساطة قد تم تصميمه لخداع المستخدمين وحثهم على الرد على المكالمة.

وهذا لأن استلام مكالمة من رقم مشابه لرقمك هو أمر يدعو إلى تساؤلات عديدة من ناحية، ويعطي بعض الثقة في الرقم من ناحية أخرى.

وفي أحيان عديدة يستخدم هذا الأسلوب لانتحال الشخصية بشكل عام. مثلًا الإدعاء من طرف المتحدث بأنه شخص ما أو شركة ما وأنه قادر على استخدام رقم شبيه برقمك الشخصي. وعادة ما تكون الأرقام متشابهة إلى حد كبير عدا تغيير بسيط في رقم أو رقمين. حيث وكما في الصورة التالية، الأرقام المغطاة بالأحمر هي أرقام متشابهة تمامًا، والاختلاف يكون في الأرقام الأخيرة:

تلقي مكالمات مزعجة من رقم شبيه برقمك

وهذه الخطوة تستخدم فقط، في أغلب الأحيان، لجرّك لمرحلة الرد على المكالمة. حيث أن الشخص ينتحل رقمك بهذا الشكل فقط لكي يقوم بدفعك للرد على المكالمة. وبمجرد أن ترد على المكالمة ستبدأ المحادثة معه، وهنا تتم محاولة النصب ذاتها. والتي عادةً تتمحور حول حسابك البنكي أو طلب معلومات ما أو تحويل ما.

والهدف الرئيسي والأساسي هنا هو الرد على المكالمة، هذا لأن المستخدم عادةً ما يتجاهل المكالمات المزعجة بشكل دائم.

ولا يوجد هدف موحّد وواضح للمكالمات من هذا النوع، لكن عادةً ما يدعي المتصل بأنه مفوّض من جهة ما. أو أن يدفعك لتصديق أنه شخص متخصص في مجال ما، مثل لقاحات فيروس كوفيد-19 أو أمر ما له علاقة بحياتك الاجتماعية. وكما نعلم، في حال كان المتصل على درجة من الاحترافية في الإقناع، وكان المتلقي على درجة من السذاجة، تتم عملية النصب بكل سهولة أيًا كان سببها أو الهدف الرئيسي منها.

تجنب هذا النوع من المكالمات

وتقنية الخداع تلك تعتمد على أساليب عديدة، لكن بالطبع، لا يقوم المخترق -إن صح التعبير- بشراء رقم هاتف مشابه لرقم هاتف كل شخص يريد استهدافه! بل يتم استخدام تقنيات تعرض رقم الهاتف بهذا الشكل عند المتلقي، وهو أمر شائع الحدوث، ولعل السؤال الأهم هنا هو: ماذا تفعل إن تلقيت مكالمة من رقم مشابه إلى رقمك؟

الإجابة بسيطة جدًا، ولا تحتاج أي خطوات في الواقع، كل ما عليك فعله هو عدم الرد على المكالمة من الأساس. وهذا لسببين، السبب الأول هو أنك ستضيع وقتك وجهدك بدون داع. والسبب الثاني هو أنه وبمجرد أن ترد على المكالمة ستفهم البرمجيات التي تقوم بهذه المهمة بأن رقمك يستحق الاستهداف وأنك فعلًا اهتممت ورددت على الهاتف عندما استلمت مكالمة من رقم مشابه لرقمك!

ومن ناحية أخرى، يمكنك تطويع التقنية واستخدامها في صالحك. وذلك باستخدام تطبيقات متخصصة بجلب المعلومات حول الأرقام التي تتصل بك وتنبهك أيضًا في حالة وجود أي مخاطر وذلك فقط أثناء رنين الهاتف وقبل أن تحتاج للرد على المكالمة، وأهم تلك التطبيقات هي:

وكما ذكرنا بالأعلى، عملية الاستهداف من هذا النوع تعتمد على برمجيات وتقنيات تزوير الرقم. أي أن هذه الأرقام ليست أرقام حقيقية مرتبطة ببطاقات SIM فعلية. لذلك، في حالة أنك تتلقى الكثير من المكالمات من أرقام مشابهة لرقمك فستكون خطوة مميزة أن تتواصل مع مزوّد الإتصالات الخاص بك لإخبارهم بالأمر. هذا لأن الشركات قد تكون قادرة على تتبع مصدر المكالمات نفسه، أي الرقم الأصلي الذي يتغير بتغير الهدف.

هذه التقنية ليست تقنية الخداع الوحيدة المرتبطة برقم هاتفك الذكي، توقع أن تستلم دائمًا رسائل ترويجية أو رسال مزورة من أشخاص ينتحلون صفات محال تجارية، بنوك أو شركات، والحل الأمثل هو التجاهل التام وحظر رقم المرسل.