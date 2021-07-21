iOS 15.. خواص Voice Isolation وWide Spectrum

قدّم نظام iOS 15 عدد كبير من المميزات والخواص الجديدة. وهي التي تهدف لتحسين تجربة المستخدم من جميع النواحي، ومن بينها كانت خواص Voice Isolation وWide Spectrum، وتأتي بشكل أساسي لتحسين أداء الصوت بغرض الوصول لتجربة تواصل اجتماعي مثالية.

وتظهر هذه الخواص الجديدة مدى اهتمام آبل حاليًا بالتقنيات المتعلقة بالصوتيات. إلى جانب اهتمامها بالتواصل المرئي والمسموع. والذي ظهرت أهميته أثناء جائحة كورونا والعمل عبر الإنترنت.

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ما هي خاصية Voice Isolation في iOS 15

خاصية Voice Isolation -أو عزل الصوت بالعربية- هي خاصية تعمل، بديهيًا، على عزل الصوت. وهو ما سيتم في الظروف غير المثالية التي عادةً ما نتلقى فيها المكالمات. مثل كوننا في ازدحام مروري، وجود أشخاص حولنا يصدرون ضجيجًا، أو حتى وجود شخص ما يلعب آلة موسيقية على مقربة منك!

وتعمل تلك الخاصية على عزل جميع الأصوات المحيطة بك، والتركيز حصرًا على صوتك أنت. ولعلنا قد رأينا تقنيات مشابهة من شركات عديدة في الماضي، لكن طبقًا لما تم إجراؤه من تجارب فخاصية عزل الصوت التي تقدمها أبل هي الأفضل من حيث الفعالية. حيث استطاعت عزل صوت جيتار كان يتم العزف عليه بالمقربة من المتحدث بشكل كامل.

خاصية Wide Spectrum في نظام iOS 15

الترجمة الحرفية لاسم هذه الخاصية هي “الطيف الواسع”. وعندما نقرأ عبارة مثل هذه فأول ما يأتي إلى أذهاننا هي الشمولية، وهو بالضبط ما توفره هذه الخاصية، والتي تعمل بشكل معاكس تمامًا لخاصية عزل الصوت السابق ذكرها.

وبدلًا من أن يقوم الآيفون بعزل الأصوات المحيطة بك عند إدخال صوتك إلى الميكروفون. يقوم بدلًا من ذلك بجمع كل الأصوات المحيطة بك مع الحفاظ على نقائها ووضوحها من ناحية أخرى. وهذه الخاصية قد تكون بذات نفع في حالة أنك تود أن تسمِّع أغنيتك المفضلة للطرف الآخر في المكالمة، أو تود نقل محتوى اجتماع يتم عقده حاليًا. أو حتى عندما تكون في حفل غنائي!

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كيفية تفعيل خواص الميكروفون الجديدة

إذا كنت تستخدم النسخة التجريبية الحالية من iOS 15 أو أنك تقرأ هذا المقال بعد وصول النسخة المستقرة للجميع فلعلك تتساءل عن كيفية تفعيل خواص الميكروفون الجديدة، وهي خواص Wide Spectrum وVoice Isolation السابق ذكرها.

ولا تتوقع هنا أننا سنبدأ في سرد الخطوات. بل بالعكس، أبل جعلت الوصول للخواص الجديدة أمرًا في غاية السهولة. حيث أن كل ما عليك فعله هو التوجّه لخيار “Mic Mode” أو وضع الميكروفون، والمتاح مباشرةً ضمن مركز التحكم Control Center، ومن هناك اختر الوضع الذي تريده:

على عكس ما قد يتوقع البعض، وخصوصًا بعد رؤية الصورة السابقة، الخواص الجديدة ليست بحصرية لتطبيق FaceTime، وهي قابلة للاستخدام في التطبيقات الأخرى، لكن الأمر هنا يعتمد بالكامل على مطور التطبيق والذي سيكون عليه تحديث تطبيقه لدعم الخواص الجديدة، على سبيل المثال، تطبيق سكايب في اللحظة الحالية لا يدعم أيٍ من التقنيات السابقة.