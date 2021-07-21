iOS 15.. ضبط وتفعل خاصية Notifications Summary

تمتلك الشركات المطورة للتطبيقات خبرة كبيرة في جذب انتباه المستخدم. حيث أن التطبيقات تحقق الاستفادة الأكبر عندما يقضي المستخدم أطول مدة ممكنة على التطبيق، ولهذا أصبح كل مستخدم يستلم يوميًا كم ضخم من الإشعارات لجذبه لاستحدام التطبيق، وهي مشكلة تأتي خاصية Notifications Summary في iOS 15 لحلها.

ويمكن للمستخدم أن يقوم بإيقاف إشعارات التطبيقات بشكل يدوي. لكن عادةً لا يحدث هذا، نظرًا لأنها عملية مهمة بالنسبة للمستخدم. كذلك فلا أحد يحب أن يفوت شيء ما مهم، لذلك يتم تجنب إيقاف الإشعارات.

وتوفر آبل حلًا لهذه المشكلة في إصدار iOS 15 الأحدث. وهو المتوفر حاليًا في الإصدار التجريبي، وسيتوفر للجميع بشكل مستقر بالتزامن مع الكشف عن الآيفون الجديد في سبتمبر.

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ما هي خاصية Notifications Summary في iOS 15

تعمل هذه الخاصية على حفظ الإشعارات وإيصالها لك بشكل مجمّع في وقت محدد من اليوم. ويتم اختيار التطبيقات التي يود المستخدم جمع إشعاراتها مع بعضها البعض. وفي معظم الحال ستختار معظم التطبيقات الهامة بالنسبة إليك. كذلك، تمكنك الخاصية من تحديد عدد مرات استلام هذا الإشعار المجمع يوميًا، والوضع الافتراضي هو مرتين يوميًا.

في ظل تفعيل هذه الخاصية، لن تقوم التطبيقات بإرسال الإشعارات بشكل مباشر مهما كان في غير الوقت الذي تحدده أنت، وفي حال استثنيت تطبيقات من هذا الملخص فإشعاراتها ستصل لك بشكل طبيعي.

كيفية استخدام وتفعيل خاصية Notifications Summary

في حال أنك تمتلك إصدار iOS 15 التجريبي، أو أنك تقرأ هذا المقال بعد توفر iOS 15 للعامة، فسيمكنك الاستفادة من الخاصية الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الإعدادات Settings توجه إلى إعدادات الإشعارات Notifications توجّه إلى خيار المخلّص المجدول Scheduled Summary الآن فعل الخيار

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الوقت الإفتراضي لإرسال ملخص الإشعارات هو الثامنة صباحًا والسادسة مساءًا، لكن يمكنك تعديله حسب رغبتك وذلك من نفس القسم ضمن الإعدادات.

ضمن نفس القسم، وهو Notifications Summary، ستجد قسم تحت اسم Apps أو التطبيقات، وهنا اختر التطبيقات التي تريد أن تصل إشعاراتها بشكل صامت ضمن الملخص، والنصيحة هنا هي إضافة كل التطبيقات ضمن الملخص Summary عدا التطبيقات الهامة، مثل الرسائل، واتساب، تيليجرام وغيرهم.

الآن وفي الوقت الذي حددته أنت ستصل لك الإشعارات الخاصة بالتطبيقات التي وضعتها أنت ضمن خاصية ملخص الإشعارات، وهي التي ستصل بشكل صامت غير مزعج، ويمكنك لاحقًا تعديل القائمة، تعديل التوقيتات أو حتى إغلاق الخاصية بالكامل إن وجدتها لا تتناسب مع طريقة استخدامك لهاتفك!