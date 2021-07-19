كيفية تحديث كروم بوك لأحدث نسخة من النظام

لا تمتع حواسيب كروم بوك بالشعبية مثل حواسيب ماك أو ويندوز، ولكن تظل أحد أفضل الاختيارات للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.

وتمتاز حواسيب كروم بوك بسهولة تحديثها وصغر حجم التحديثات، لذلك يمكنك تحديثها عبر باقة بيانات الهاتف أو عبر اتصال بطيء بالانترنت.

تحديث حواسيب كروم بوك.

تعد جوجل بتحديث حواسيب كروم بوك حتى 8 سنوات من موعد اصدارها، لذلك تظل الحواسيب حديثة وتعمل بكفاءة حتى بعد صدورها بفترة كبيرة.

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ويمكنك البحث عن التحديثات نظام كروم عبر الخطوات التالية:

يجب أن يكون حاسوبك متصلًا بالانترنت عبر الاتصال اللاسلكي أو السلكي للحاسب ثم الضغط على الجزء السفلي من الشاشة.

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ومن ثم توجه إلى صفحة الإعدادات الخاصة بالحاسوب وبعد ذلك اضغط على قسم معلومات عن النظام.

وتجد في هذا القسم جميع المعلومات التي تحتاجها عن نظام كروم بوك المثبت على الحاسوب ومعلومات أخرى عن الحاسب.

وحتى تتأكد من وجود التحديثات من عدمه قم بالضغط على اختيار البحث عن التحديثات، وإذا كان هناك تحديثات فإن الحاسب يخبرك بذلك.

وبعد ذلك قم بالضغط على تثبيت التحديثات وانتظر حتى يتم تحميلها وتثبيتها على الحاسوب، وبعد ذلك قم بالضغط على إعادة التشغيل.

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وقد لا تحتاج إلى البحث عن تحديثات نظام كروم بشكل يدوي، حيث يعمل النظام على تحديث نفسه بشكل مستمر.

ولكن يمكنك اتباع هذه الخطوة لتحصل على التحديثات بشكل أسرع بدلًا من إنتظار النظام ليثبتها بمفرده.

أهم مميزات نظام كروم.

يقدم نظام كروم مجموعة من الخصائص والمميزات المختلفة عن باقي الأنظمة والحواسيب المحمولة، وهو يعتبر نسخة مخففة من لينكس.

ولذلك يعمل نظام كروم بسلاسة على أي حاسب يتم تثبيته عليه مهما كانت مواصفاته، وهذا ما يجعله مناسبًا للميزانيات المحدودة.

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كما تأتي حواسيب كروم بوك بأسعار مخفضة وأقل من باقي الحواسيب المنافسة مثل ماك بوك وحواسيب ويندوز المحمولة.

ويستخدم النظام نسخة مكبرة من متصفح جوجل كروم، ولذلك تستطيع تثبيت الاضافات والتطبيقات عبر متجر جوجل كروم لتستخدمها عليه.

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وتمتاز حواسيب كروم بحمايتها لجميع بيانات المستخدمين بشكل كبير، وذلك لأن النظام مبنية على أنوية لينكس الأقل عرضة للاختراق.

وتستطيع حواسيب كروم العمل كحواسيب مكتبية بشكل جيد، حيث أن النظام قادر على التعامل مع التطبيقات المكتبية الأساسية.