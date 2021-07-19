طريقة تغيير اسم المستخدم في روبلوكس

يمكنك تغيير اسم المستخدم في روبلوكس بعد إنشاء الحساب، وذلك عبر طريقة سهل لا تتطلب الكثير من المجهود.

وتمتلك روبلوكس مجتمعًا كبيرًا على الإنترنت يزداد حجمه يوميًا، حيث تقدم اللعبة محتوى مناسب لجميع الأعمار.

كما أنها تسمح لك بتصميم الألعاب بداخلها كما ترغب عبر محرك بناء الألعاب، وتستطيع أيضًا مشاركة هذه الألعاب مع اللاعبين الآخرين ليستمتعوا بها.

خطوات تغيير اسم المستخدم في روبلوكس.

إذا كنت ترغب في تغيير اسم المستخدم في روبلوكس، فإنك تحتاج لاستخدام 1000 وحدة من عملات اللعبة الداخلية.

اقرأ أيضًا: طرق لعب روبلوكس على كروم بوك

وتستطيع الحصول على عملات اللعبة الداخلية عبر شرائها من متجر اللعبة أو عبر بيع المنتجات والخدمات داخل اللعبة.

كما توفر روبلوكس نظام إشتراك شهري تحصل عبره على عملات داخلية تجدد كل شهر تلقائيًا.

اقرأ أيضًا: أفضل 5 ألعاب داخل روبلوكس مناسبة لجميع الأعمار

وتستطيع تغيير اسم المستخدم عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع اللعبة ثم التوجه إلى قائمة الإعدادات عبر الضغط على علامة الترس الموجودة بالأعلى.

وبعد ذلك عندما تصل إلى معلومات الحساب قم بالضغط على زر القلم الموجود إلى جوار اسم المستخدم لتقوم بتعديله.

اقرأ أيضًا: طرق تفعيل الرقابة الأبوية في روبلوكس وحماية أطفالك داخلها

ومن ثم يظهر لك مربع يطلب منك ادخال اسم المستخدم الجديد مع كلمة السر، وبعد أن تنتهي من إدخال كلمة السر قم بالضغط على شراء في مقابل 1000 روبكس.

وإذا لم تكن تمتلك المبلغ الكافي لتغيير اسم المستخدم فإن اللعبة تعرض عليك شراءه مقابل الأموال الحقيقية.

اقرأ أيضًا: ما هي روبلوكس وكيف بدأت وما أسباب نجاحها

شراء العملات في روبلوكس.

يعتمد اقتصاد لعبة روبلوكس على عملات افتراضية تدعى روبكس، وتستطيع الحصول على هذه العلمات عبر عدة طرق.

حيث يمكنك شراء الروبكس عبر بطاقتك الإئتمانية أو عبر بيع المنتجات داخل اللعبة مثل الملابس وغيرها من الأمور.

وتستطيع الاشتراك الشهري في لعبة روبلوكس لتحصل على مجموعة من العملات الافتراضية بشكل ثابت شهريًا.

حيث تبدأ الاشتراكات المدفوعة في روبلوكس من 5 دولار وحتى 20 دولار شهريًا، وتستطيع أن تشتري روبكس بالكمية التي تحتاجها.

وإذا قمت بتصميم لعبة داخل روبلوكس، فإنك قد تكسب بعض الأموال في مقابل دخول الكثير من حسابات المشتركين المدفوعة إلى لعبتك.

ولكن لا توجد طريقة مجانية للحصول على روبكس خارج لعبة روبلوكس، حيث تدعي بعض المواقع بأنها توزع عملات مجانية ولكنها تكون بهدف سرقة حسابك.

اقرأ أيضًا: كيفية حذف حساب روبلوكس واستعادته بعد ذلك