طرق لعب روبلوكس على كروم بوك

يظن البعض أن حواسيب كروم بوك لا تستطيع تشغيل الألعاب، ولكن تستطيع تشغيل روبلوكس على كروم بوك.

وتعتبر روبلوكس أحد أشهر الألعاب على الحاسب، وذلك لأنها تقدم مجموعة كبيرة من العوالم التي يمكنك استكشافها وبنائها داخل اللعبة.

ولا توجد نسخة رسمية من روبلوكس على كروم بوك، ولكن تستطيع تثبيتها عبر عدة طرق وهي :

تثبيت روبلوكس على كروم بوك عبر جوجل بلاي.

أصبح بإمكانك مع التحديثات الجديدة لحواسيب كروم بوك أن تقوم بتثبيت التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي الخاص بالأندرويد.

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وتعتبر هذه الطريقة أسهل وأفضل الطرق لتثبيت التطبيقات مباشرةً على حاسوب كروم بوك حيث لا تحتاج لكتابة أوامر معقدة أو غيرها.

ولكن لا تدعم جميع الأجهزة تثبيت التطبيقات من جوجل بلاي لذلك يجب أن تتأكد من دعم حاسبك عبر هذه الخطوات:

قم بالضغط على صورة المستخدم الشخصية في أسفل الشاشة ثم اختر علامة الاعدادات وبعد ذلك ابحث عن قسم يدعى متجر جوجل بلاي.

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وإذا لم تجد قسم متجر جوجل بلاي فإن حاسبك لا يدعم هذه الخاصية، وإذا وجدت القسم توجه إليه وفعله.

وبعد ذلك توجه إلى صفحة روبلوكس على متجر جوجل بلاي وقم بالضغط على تثبيت التطبيق، وعندما تنتهي قم بالضغط على فتح.

كما تستطيع فتح اللعبة عبر الضغط على أيقونة اللعبة في واجهة التطبيقات الخاصة بكروم بوك.

تشغيل روبلوكس عبر نظام لينكس.

لا تتوفر نسخة رسمية من روبلوكس لأنظمة لينكس، ولذلك تحتاج إلى تثبيت تطبيق WineHQ أو نظام افتراضي داخل كروم بوك.

ولكن تثبيت نظام افتراضي أو حتى تثبيت نظام لينكس على حاسب كروم بوك قد لا يعطيك الأداء المطلوب من اللعبة.

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ولذلك تحتاج إلى جهاز قوي حتى تتمكن من تثبيت هذه التطبيقات واستخدامها على حاسوبك، ويعتبر تطبيق WineHQ مناسبًا للحواسيب الضعيفة.

قم بتثبيت التطبيق عبر موقعه الرسمي على كروم بوك الخاص بك، ومن ثم توجه إلى موقع روبلوكس الرسمي وقم بتحميل وتثبيت نسخة ويندوز من اللعبة.

لعب روبلوكس عبر حاسوب عن بعد.

تعتمد هذه الطريقة على الوصول إلى حاسوب عن بعد حتى تتمكن من تشغيلها والوصول إليها على حاسوب كروم بوك الخاص بك.

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ولكن تتطلب هذه الطريقة تثبيت أداة وصول إلى حاسب عن بعد، ولذلك تستطيع تثبيت إضافة Chrome Remote Desktop.

وتحتاج هذه الطريقة إلى اتصال انترنت قوي وثابت حتى تتمكن من تشغيل اللعبة بسلاسة وأداء جيد ومقبول.