أفضل 5 ألعاب داخل روبلوكس مناسبة لجميع الأعمار

عندما نتحدث عن روبلوكس فإن أول ما يخطر ببالك هو لعبة الأطفال ذات الرسومات القريبة من Lego، ولكن تقدم روبلوكس محتوى مناسب للكبار أيضًا، وذلك عبر الألعاب التي تصمم داخلها.

حيث تمتلك روبلوكس محرك تصميم ألعاب داخل عالمها، ولذلك فإنك تستطيع تصميم ألعاب سباقات أو ألعاب مغامرة داخل عالم روبلوكس المميز.

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وبينما تشبه هذه الفكرة ما يحدث داخل ماين كرافت إلا أنها تختلف في طريقة عملها وتنوع الألعاب، حيث يمتلك محرك تصميم الألعاب في روبلوكس إمكانيات كثيرة.

تستطيع عبر هذه اللعبة بناء حديقة الملاهي الخاصة بك، حيث تتيح لك اللعبة بناء الألعاب والمنشئات التي تخدم زوار الحديقة.

وتضم اللعبة عوامل إدارة الموارد، حيث تبدأ اللعبة بأموال ومساحات بناء قليلة، ولكن تزداد هذه الموارد مع الوقت.

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وتستطيع مشاركة حديقة الملاهي خاصتك مع اللاعبين الآخرين حتى تحصل على المزيد من الأفكار منهم.

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وتضم اللعبة أيضًا عوامل اجتماعي متنوعة أكثر من مجرد زيارة منشآت اللاعبين الآخرين، ولا تقدم اللعبة شرحًا لكل مميزاتها.

تشبه هذه اللعبة ألعاب MMO المشهورة على الحاسب مثل Diablo وغيرها، ولكنها أبسط من ناحية أسلوب اللعب.

وتستطيع الاستمتاع باللعبة مع أصدقائك أو بمفردك وهي ممتعة بالقدر الكافي في الحالتين، وهي تمتاز بأسلوب رسوماتها الفريد من نوعه.

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ويشبه أسلوب اللعب في Dungeon Quest باقي ألعاب MMO المشهورة ولكن بشكل أبسط، حيث تجمع الموارد من غارتك لتقوم بترقية شخصيتك، ومن ثم تعيد الخطوات مجددًا.

ويعيب اللعبة أن مستوياتها متشابهة مع بعضها البعض ومكررة وهذا أمر متوقع، حيث صممت اللعبة في محرك روبلوكس لتصميم الألعاب.

تأتي هذه اللعبة موجه لمحبي الألعاب الاستراتيجية، حيث تطلب مكن أن تدافع عن منطقتك أمام الغزاة.

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وهي تشبه ألعاب Plants Vs Zombies، ولكن تستطيع في Tower Defense أن تلعب مع أصدقائك ضد لاعبين آخرين.

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وتمتاز اللعبة بأسلوبها المعقد الذي يتطلب الكثير من التركيز والإهتمام بالجوانب الاستراتيجية مع سرعة رد الفعل.

لعبة Jailbreak : نسخة مخففة من GTA في روبلوكس

تعتبر هذه اللعبة نسخة مخففة من GTA، حيث تختار في بدايتها بين أن تكون مجرمًا أو ضابط شرطة.

وإذا اخترت أن تكون مجرمًا، فإن اللعبة تطلب منك أن تهرب من السجن ثم تبدأ في جمع ثروتك والهروب من الشرطة.

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أما من يختارون حياة الشرطة فإنهم يجب أن يحافظوا على المجرمين داخل السجن بالإضافة إلى البحث عن الهاربين والقبض عليهم.

منذ أن ظهرت هذه اللعبة وهي أحد أكبر وأفضل الألعاب الموجودة داخل روبلوكس والتي تجدها دائمًا في قائمة أفضل الألعاب.

لعبة Phantom Forces : مثيلة Call Of Duty في روبلوكس

قد يبدو الأمر غريبًا عندما تتحدث عن لعبة من منظور الشخص الأول داخل عالم روبلوكس، ولكنها أحد أفضل الألعاب الموجودة.

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وتمتلك اللعبة مجموعة متنوعة من الفئات التي تمتلك كل فئة منها خصائص تميزها عن الأخرى، كما تمتلك مجموعة متنوعة من الأسلحة.

وتضم اللعبة أيضًا عناصر لعب جماعي حتى تضيف المزيد من التنوع وتجعلك متعلقًا بها لساعات طويلة.