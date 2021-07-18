iOS 15.. إنشاء مجموعة علامات التبويب في سفاري

تتيح لك ميزة مجموعات علامات التبويب في متصفح سفاري في هاتف آيفون الذي يعمل باصدار نظام التشغيل iOS 15 حفظ علامات التبويب وتجميعها معًا وفقًا لموضوعات وفئات معينة.

نتيجة لذلك لن تضطر إلى التمرير طويلًا عبر علامات التبويب العديدة في المتصفح للعثور على مواقعك المفضلة التي ما زالت مفتوحة.

ومن أجل الحصول على تجربة أكثر تخصيصًا يمكنك تسمية كل مجموعة من مجموعات علامات التبويب وترتيبها بالشكل الذي تريده.

وبفضل مزامنة آيكلاود تتم مزامنة جميع مجموعات علامات التبويب المخصصة في متصفح سفاري عبر جميع أجهزة آبل المختلفة المتصلة باستخدام معرف آبل نفسه.

اقرأ ايضًا: كيف تستفيد من مميزات ماك Monterey في متصفح سفاري الجديد

إنشاء علامات التبويب في متصفح سفاري

يعتبر إنشاء مجموعة علامات التبويب في متصفح سفاري في هاتف آيفون الذي يعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 15 أمرًا سهلًا.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح سفاري في آيفون ومن ثم اضغط على أيقونة علامة التبويب في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

في المنتصف بجوار الرمز + ترى عدد علامات التبويب التي فتحتها مع سهم متجه لأسفل بجوارها مباشرةً. اضغط على هذا السهم لفتح قائمة مجموعات علامات التبويب.

اضغط على خيار مجموعة علامات تبويب فارغة جديدة في القائمة التي تظهر لك.

قم بتسمية اسم المجموعة ومن ثم اضغط على خيار موافق.

تتم الآن إضافة أي علامات تبويب تفتحها داخل تلك المجموعة تلقائيًا.

اقرأ ايضًا: كيفية منع مواقع الويب من طلب الوصول إلى موقعك في متصفح سفاري

تخصيص مجموعة علامات التبويب

من أجل إضافة علامات تبويب إلى مجموعة جرى إنشاؤها سابقًا. اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح سفاري في هاتفك ومن ثم اضغط على أيقونة + في أعلى الجهة اليسرى لفتح نافذة جديدة في متصفح سفاري.

اكتب ما تبحث عنه ومن ثم حدد خيار الذهاب في الجهة اليمنى.

اضغط على أيقونة علامات التبويب لعرض مجموعة علامات التبويب بأكملها بوضع ملء الشاشة.

يمكنك أيضًا نقل علامات التبويب المفتوحة إلى مجلد معين. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح سفاري ومن ثم اضغط على اسم المجلد في الجزء السفلي من الشاشة.

اختر القسم الأول الذي يظهر عدد علامات التبويب التي فتحتها.

اختر أي علامة تريد نقلها إلى مجموعة أخرى واضغط عليها مطولًا.

من القائمة المنبثقة التي تظهر لك حدد خيار نقل إلى مجموعة علامات التبويب.

اضغط على المجموعة المحددة التي تبحث عنها.

تختفي علامة التبويب من نافذة علامات التبويب المفتوحة وفي مجموعة علامات التبويب.

علاوة على ذلك فإنه يتم مزامنة علامات التبويب الجماعية عبر جميع أجهزة آبل. وبهذه الطريقة يمكنك الوصول إليها بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه مع متصفح سفاري.