Brave البديل الأفضل لمتصفح جوجل كروم

يعتبر متصفح Brave واحد من أشهر متصفحات الويب التي تقدم الكثير من مميزات المحافظة على الخصوصية وهو البديل الأول للكثيرين الذي يبحثون عن تجربة تصفح خالية من التتبع التي تقوم بها المتصفحات الأخرى مثل جوجل كروم.

متصفح Brave مفتوح المصدر

Brave هو متصفح ويب مفتوح المصدر بالكامل. ولذلك يمكن لأي شخص فحص التعليمات البرمجية المصدرية للتحقق من المطالبات وتقييم أمان المتصفح إذا لزم الأمر بالإضافة إلى إمكانية إضافة الميزات.

تخزين بيانات التصفح لامركزيًا

تستخدم معظم متصفحات الويب التخزين المركزي. وبمعنى آخر، فإنه عادةً ما يتم تخزين الموارد التي تصل إليها في موقع تخزين مركزي يتبع للشركة المطورة.

ولكن Brave يعمل عكس ذلك من خلال دمج بروتوكول IPFS الذي يتيح لك الوصول إلى الويب اللامركزي.

وتسمح هذه التقنية للمستخدمين باستخدام شبكة نظير إلى نظير حيث يمكنك الوصول إلى الموارد باستخدام IPFS.

وهذا يضمن عدم تمكن أي شخص من التحكم في الوصول إلى الموارد أو تقييدها. الأمر الذي يمثل أداة فعالة للتغلب على الرقابة عبر الويب.

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تجربة تصفح أسرع

يستهلك متصفح جوجل كروم موارد النظام بكثافة خاصة إذا كنت تقوم بفتح الكثير من علامات التبويب أو اللعب بألعاب الفيديو المستندة إلى الويب.

ولكن Brave عكس ذلك تمامًا، حيث يقدم تجربة تصفح أسرع مع التركيز على أن تكون أكثر كفاءة في استخدام الموارد.

ووفقًا للمطورين، فإن المتصفح يحتاج إلى ذاكرة أقل بنسبة 33 في المئة عند مقارنته بمتصفح جوجل كروم، مع تأثير أقل في عمر بطارية الحاسب.

وقد يختلف هذا اعتمادًا على إعدادات جهازك. ولكن بشكل عام يقدم متصفح Brave تجربة أسرع.

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حظر التتبع في Brave

هناك عدة أنواع من تقنيات التتبع المستخدمة لتتبع المستخدمين عبر الإنترنت. وقد يساعد بعض هذه التقنيات في جعل الويب أكثر فائدة. ولكن البعض الآخر قد يجمع الكثير من بيانات التصفح.

ومن أجل هذا يقدم المتصفح ميزة حماية الخصوصية المضمنة. حيث يمكنك اختيار حظر التتبع، مما يساعدك في عدم تثبيت الملحقات التي تركز على حماية الخصوصية.

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كسب الأرباح من خلال التصفح

يقدم Brave للمتصفحين برنامج يسمى Brave Rewards يتيح لهم ربح العملات المشفرة من خلال عرض إعلانات مختارة والحصول على نسبة 70 في المئة مما دفعه المعلن.

وهذه الإعلانات ليست تطفلية حيث تظهر لك مثل إشعارات النظام. بالإضافة إلى ذلك فإن المتصفح لا يبحث عن معلوماتك الشخصية أو سجل التصفح أو أي شيء آخر في جهازك ويخزنها عند عرض هذه الإعلانات.