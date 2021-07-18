مايكروسوفت تيمز .. أبرز المميزات الواجب تجربتها

نظرًا إلى أن المزيد من الأشخاص أصبحوا يعملون عن بعد أكثر من أي وقت مضى، فقد أصبح تطبيق مايكروسوفت تيمز من أشهر تطبيقات مكالمات الفيديو عبر الإنترنت.

وعادة تقوم شركة مايكروسوفت بإضافة المزيد من الميزات الجديدة إلى التطبيق الذي يهدف إلى تبسيط اتصالاتك وزيادة إنتاجيتك.

ونقدم لك في هذا المقال أهمها:

إنشاء المهام مباشرة في مايكروسوفت تيمز

إذا تلقيت مهمة جديدة فمن الممكن إنشاء هذه المهمة مباشرة ضمن مايكروسوفت تيمز دون مغادرته. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق في هاتفك أو سجل الدخول عبر إصدار الويب.

افتح رسالة جديدة ثم اضغط على خيار المزيد.

في القائمة التي تظهر حدد خيار إنشاء مهمة ومن ثم قم بإضافة التفاصيل.

بعد الانتهاء يمكنك عرض المهمة التي قمت بإنشائها في تطبيق المهام.

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تثبيت 7 أشخاص في الشاشة الرئيسية

من الشائع عادةً عند استضافة اجتماع عبر الخدمة أن يكون لديك أكثر من متحدث يتحدثون عن الموضوع نفسه أثناء الاجتماع مثل مجموعة من الطلاب يشاركون عرضًا تقديميًا.

وبدلًا من تثبيت شخص واحد في الشاشة الرئيسية يمكنك الآن تثبيت سبعة أشخاص دفعة واحدة. وذلك من خلال ميزة Spotlight.

وكل ما عليك فعله هو الضغط على قائمة المشاركين ثم تحديد خيار Add Spotlight لتثبيت شاشة هذا الشخص للجميع.

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جدولة الاجتماعات تلقائيًا

يمكنك الآن استخدام أداة Scheduler وهي خدمة مدفوعة لمشتركي Microsoft 365 من أجل إنشاء وأتمتة جدولة الاجتماعات.

ومن أجل جدولة اجتماع قم بإضافة المساعد الصوتي كورتانا إلى بريدك الإلكتروني ومن ثم اطلب منه جدولة الاجتماع في الأسبوع أو الشهر التالي أو أي وقت تريده.

ويعمل المساعد الصوتي مع الأداة للتحقق من توفر الجميع والعثور على أفضل الأوقات لعقد الاجتماعات ومن ثم إرسال الدعوات.

إنشاء العلامات

تتيح لك ميزة العلامات فرز مجموعات الأشخاص حسب المشاريع بحيث يمكنك التأكد من أنك تبحث دائمًا في المكان المناسب للعثور على من تحتاج إليه. ويمكنك استخدامها للتواصل مع الفريق أو الأشخاص داخل الخدمة من خلال رمز @.

كما يمكنك إنشاء مجموعات فرعية عن طريق نسخ العلامة وتعديل قائمة الأعضاء وحذفها عند انتهاء المشروع. ولمعرفة كيفية القيام بذلك اطلع على المقال التالي: كيفية إنشاء العلامات في مايكروسوفت تيمز وإدارتها.

استخدام الإضافات في مايكروسوفت تيمز

تتيح لك الإضافات التي يمكنك تثبيتها في إصدار مايكروسوفت تيمز عبر الويب تسهيل العمل على فريقك وتنظيم العمل للحصول على نتائج أفضل من المعتاد.

ولا تقتصر الإضافات على تلك التي تقدمها مايكروسوفت فقط، بل إن الكثير من الشركات الخارجية أصبحت تقدم إضافات متنوعة لتحسين تجربة استخدام الخدمة.