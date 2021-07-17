كيفية حذف حساب روبلوكس واستعادته بعد ذلك

تختلف طريقة حذف حساب روبلوكس عن باقي الألعاب والمنصات المختلفة، وذلك لأن اللعبة لا تقدم لك طريقة مباشرة لحذفه.

كما تستطيع استعادة الحساب بعد حذفه، ولذلك لا يمكن القول بأن حذف الحساب يعتبر نهائيًا في روبلوكس، ولكن تتطلب عملية الاستعادة عدة خطوات إضافية.

طريقة حذف حساب روبلوكس.

لا تعطيك روبلوكس طريقة مباشرة أو زر تضغط عليه لحذف الحساب مثل جميع المنصات والألعاب على الانترنت.

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بل تحتاج إلى التحدث مع موظفي خدمة العملاء وأن تطلب من الشركة حذف الحساب، وتتطلب عملية حذف الحساب وقتًا طويلاً.

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ولذلك عندما ترغب في حذف الحساب يجب أن تراسل الدعم الفني على هذا البريد [email protected] وأن تطلب منهم حذفه.

وعندما تراسلهم يجب أن تزودهم بالمعلومات التي تثبت بأنك مالك هذا الحساب، وذلك مثل رقم الهاتف واسمك بالكامل وعنوانك.

وإذا لم تكن ترغب في التواصل مع خدمة الدعم الفني فإنك تستطيع ألا تسجل الدخول إلى اللعبة لمدة عام كامل، وسوف تقوم الشركة بحذف الحساب تلقائيًا.

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وتستطيع كسر شروط استخدام اتفاقية المستخدم، وهذا يعني خرق قواعد اللعبة ولكن لا يمكننا أن نخبرك كيف تقوم بذلك.

حذف لعبة روبلوكس.

تستطيع إجبار نفسك على عدم تسجيل الدخول واستخدام حساب روبلوكس الخاص بك عبر حذف اللعبة تمامًا من على جهازك.

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ويمكنك حذف اللعبة مثل أي لعبة أو برنامج آخر على جهازك عبر ويندوز أو ماك، ولكن تأكد دائمًا من حذف جميع الملفات المتعلقة باللعبة وإزالتها بشكل نظيف.

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ويمكنك إزالة جميع المجلدات والملفات المتعلقة باللعبة عبر التوجه إلى هذا العنوان في ويندوز C:\Users\(ahmed)\AppData\Local

طريقة استعادة حساب روبلوكس المحذوف.

يمكنك أن تستعيد حساب روبلوكس بعد حذفه أيضًا عبر التواصل مع خدمة العملاء والدعم الفني الخاص باللعبة.

وقد ترفض الشركة اعادة حسابك أو حتى كشف بيانات الدخول الخاصة به، وذلك بحسب سبب حذف الحساب.

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فإذا لم تثبت للشركة أنك صاحب الحساب أو لم تخبرهم بسبب مقنع لاعادة الحساب فإنهم سيرفضون إعادته.

وينطبق هذا أيضًا على الحسابات التي أغلقت بسبب مخالفة قواعد وقوانين اللعبة وشروط الاستخدام الخاصة بها.

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